17 Novembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
17 Novembre 2025

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 21 novembre 2025

Dal ritorno di grandi nomi del pop italiano alle novità indie, ecco l’elenco completo dei brani al Radio Date della settimana 47 del 2025.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 21 novembre: tutti i singoli italiani in uscita
Settimana 47 del 2025. Il Radio Date di questo venerdì si presenta con un profilo più tranquillo rispetto alle settimane precedenti: le uscite dei big tardano ad arrivare e il panorama si muove soprattutto tra progetti indipendenti, anticipazioni di fine mese e qualche rientro sottotraccia. Un New Music Friday senza fuochi d’artificio (per ora), ma utile per fotografare l’autunno discografico italiano mentre ci si avvicina alla chiusura dell’anno.

