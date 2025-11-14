14 Novembre 2025
Pagelle nuovi singoli 14 novembre 2025: Tommaso Paradiso profumo di casa, Baby K fuoristagione, Subsonica per il sociale

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 14 novembre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

È la settimana dei ritorni dei big come Tommaso Paradiso, Baby K e Subsonica con tre canzoni completamente diverse, ma anche quella della “coppia” artistica Kaput e Francesca Michielin, senza sottovalutare gli emergenti Birthh e Luv!

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalm
ente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana. Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 14 novembre 2025.

