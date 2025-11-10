10 Novembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
10 Novembre 2025

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 14 novembre 2025

Dal ritorno di grandi nomi del pop italiano alle novità indie, ecco l’elenco completo dei brani al Radio Date della settimana 46 del 2025.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 14 novembre 2025 – tutti i singoli italiani in uscita
Settimana 46 del 2025: il Radio Date di venerdì 14 novembre si prepara a ruotare intorno a un solo nome, quello di Annalisa. Dopo il successo di E poi siamo finiti nel vortice e l’uscita del disco Ma io sono fuoco, la cantautrice ligure sceglie come nuovo singolo Esibizionista, quarto estratto dall’album pubblicato per Warner Music. Un brano che mescola ironia e disincanto, in linea con l’identità pop lucida e consapevole che ha segnato la sua recente produzione. Mentre il resto del New Music Friday deve ancora comporsi, il ritorno di Annalisa è già tra i più attesi di questa settimana di uscite italiane.

