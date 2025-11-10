New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 14 novembre 2025

Settimana 46 del 2025: il Radio Date di venerdì 14 novembre si prepara a ruotare intorno a un solo nome, quello di Annalisa. Dopo il successo di E poi siamo finiti nel vortice e l’uscita del disco Ma io sono fuoco, la cantautrice ligure sceglie come nuovo singolo Esibizionista, quarto estratto dall’album pubblicato per Warner Music. Un brano che mescola ironia e disincanto, in linea con l’identità pop lucida e consapevole che ha segnato la sua recente produzione. Mentre il resto del New Music Friday deve ancora comporsi, il ritorno di Annalisa è già tra i più attesi di questa settimana di uscite italiane.

