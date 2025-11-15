15 Novembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Classifiche
15 Novembre 2025

Top & Flop, la classifica Spotify YouTube settimana 46: Geolier doppia tutti, Paky crolla

Tre nuove entrate cambiano la forma della Top 20 e riscrivono gli equilibri della settimana.

Classifiche di Oriana Meo
Classifica Spotify YouTube settimana 46
Settimana 46 della classifica Spotify YouTube: le acque sembravano tranquille, ma tre ingressi pesanti cambiano subito l’aria. Arrivano un brano urban destinato a far discutere, una collaborazione d’autore che unisce due generazioni e un ritorno di peso che sta già muovendo i flussi sui due canali. Non è un semplice ricambio: è l’inizio di una nuova fase.

Intanto, alcune certezze dell’autunno iniziano a perdere terreno. Titoli rimasti stabili per settimane scivolano fuori dalla zona calda, lasciando spazio ai protagonisti di novembre. La sensazione è una sola: quello che sembrava equilibrio era solo la quiete prima della scossa. E la Top 20, tra poche righe, lo conferma.

Cerca su A.M.I.