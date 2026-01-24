Levante presenta album e il suo Sanremo 2026. “Per le cover ho chiamato Alanis Morissette…”

Levante, al secolo Claudia Lagona, ha iniziato ufficialmente il proprio percorso che la porterà a calcare per la terza volta il palco dell’Ariston in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Sei Tu.

Nelle due precedenti partecipazioni non ha ottenuto un buon piazzamento in gara, 12° nel 2020 con Tikibombom (diventata, poi, uno dei grandi successi dell’anno oltre il Festival) e 23° nel 2023 con Vivo, e quest’anno torna non solo per dare il via ufficiale al nuovo percorso ma anche per migliorare questi due risultati.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta a Milano alla presenza di giornalisti, radiofonici e altri addetti ai lavori che hanno ascoltato con attenzione le sue parole ed è stata la prima, in ordine temporale, tra quelle dei 30 cantanti in gara.

Con lei si aprono le danze schizofreniche pre-festival che porteranno direttamente al 23 febbraio e all’inizio ufficiale dei giochi, gli ultimi con Carlo Conti alla conduzione.

A tal proposito, questa sarà la prima partecipazione di Levante con il conduttore toscano dopo alcune voci che la volevano in gara già lo scorso anno, cosa poi non avvenuta.

Durante la conferenza sono stati toccati tutti i punti importanti di questo 2026 a partire proprio dal singolo con cui sarà in gara a Sanremo 2026, Sei Tu.

Prima di iniziare con il racconto e le sue parole, Levante ha anche dato un’info molto simpatica in ottica serata cover a Sanremo:

“Mi sono già mossa e ho provato a chiedere a più persone ma al momento non c’è nulla. Vi dico solo che ho provato a chiedere anche ad Alanis Morissete ma niente”.

Insomma, per questa ulteriore notizia ci vorrà ancora un po’ di tempo, come per tutti gli altri 30 partecipanti di quest’anno.

levante nuova canzone, nuovo album, tanti suoni e un tour

Levante ha scritto testo e musica di Sei Tu, è lei la protagonista assoluta e questo permetterà di ascoltare una canzone con un solo punto di vista chiaro e specifico ma che, come lei stessa ha ammesso, può essere interpretata in vari modi.

“La canzone è quasi nuda, arriva in punta di piedi ed è molto delicata, diversa da quello che ho mostrato all’Ariston in passato. Con Sei Tu spero di mostrare un altro aspetto di me, più delicato. Nella canzone c’è un finale aperto, qualcuno mi ha fatto riflettere sul fatto che potesse essere un amore di un padre per un figlio, di due fidanzatini ma il mio finale è negativo se vogliamo. Avevo voglia di raccontare quelli che sono gli aspetti negativi della vita, noi tutti abbiamo vissuto delle relazioni fallimentari e noi tutti ci siamo incartati in dei pattern che ripetiamo”.

Dunque una canzone d’amore ma non a lieto fine, un punto di vista diverso sul sentimento più presente, o che dovrebbe esserlo (“c’è sempre meno amore nel mondo”, dice lei), al mondo.

IL DISCO 2026 DI LEvANTE

Questo brano è solo uno dei tanti passi che Levante ha fatto e farà nei prossimi mesi. Sono già stati pubblicati tanti brani che saranno contenuti nel futuro album come Mai Mai, Niente Da Dire, Dell’Amore e il Fallimento e Sono Blu.

“Ho deciso di anticipare molti singoli rispetto al passato perché avevo voglia che ci fosse più attenzione rispetto alle canzoni che scrivo perché poi quando si pubblica un disco è come se si bruciasse tutto subito e questa cosa mi dispiace molto. Il lavoro è stato fatto attorno a tante chitarre elettriche con una produzione che non si distacca dal mio gusto personale, con tanti synth. Quello che manca e che scoprirete ascoltando l’album sono proprio queste chitarre suonate, un sacco di chitarre, e quel mondo anni 70 e 80 che non avevo indagato molto e che qui ci sono. E’ un album eterogeneo perché non ho paura di mostrare tutti questi gusti, sono tanti e diversi e fanno parte tutti di me. E’ un disco che ha tanti brani diversi e non è un caso che Sono Blu è l’esatto opposto, per esempio, di Sei Tu che ascolterete a Sanremo”.

L’album non ha ancora una data d’uscita ma ha un titolo: Dell’amore il Fallimento e Altri Passi di Danza.

il ritorno in tour dopo sanremo, ad aprile

Dopo Sanremo, dopo la pubblicazione dell’album, Levante tornerà in tour e lo farà in un mix di teatri e grandi club. Di seguito le date e il calendario completo dei live in partenza il 29 aprile da Padova: