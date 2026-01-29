29 Gennaio 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
29 Gennaio 2026

Achille Lauro torna a Sanremo: co-conduttore della seconda serata con Carlo Conti e Laura Pausini

Un ritorno senza gara, ma con un ruolo centrale sul palco dell’Ariston.

Achille Lauro co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini
Achille Lauro torna a Sanremo, ma stavolta senza il “peso” della gara: sarà infatti co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. L’annuncio è arrivato nel corso del Tg1, nel classico rituale sanremese che ormai passa sempre da lì.

Un ritorno che arriva in un momento preciso del suo percorso: dopo l’onda lunga della partecipazione a Sanremo 2025 con Incoscienti giovani, la pubblicazione dell’album Comuni mortali e con una stagione di live davanti, compresa la data a San Siro.

Carlo Conti: Achille Lauro canterà? “Vedremo se c’è tempo…”

Alla domanda se Achille Lauro canterà anche durante la serata, Carlo Conti ha risposto così:

“Vedremo se c’è tempo sicuramente farà il co-conduttore tutta la sera in questo luogo, e lo farà bene dall’alto della sua leggerezza, della sua grande intelligenza e della sua arte. Io lo ringrazio perché comunque ha trovato il tempo per ritornare a Salerno in qualche modo.”

La risposta di Achille Lauro: “Starò un passo indietro…”

Anche Lauro ha commentato l’annuncio, sottolineando l’emozione del ritorno e l’idea di vivere questa volta il palco in una posizione diversa:

“Grazie a te Carlo… tornare a Sanremo è sempre è un grande emozione, poi dopo lo splendido Sanremo dello scorso anno, non potevo chiedere di meglio. Le mie ultime esperienze televisive sono andate molto bene e poi Carlo è un maestro quindi starò un passo indietro…”

Noi di All Music Italia siamo abbastanza convinti di poter affermare che almeno un paio di esibizioni quella sera, mercoledì 25 febbraio, Achille Lauro le farà. Probabilmente canterà Perdutamente, brano che è stato cantato ai funerali di una delle vittime italiane di Crans-Montana e, sicuramente, si esibirà con Laura Pausini sulle note di 16 marzo, brano del cantautore contenuto proprio nella versione in duetto nel nuovo album della popstar, Io canto 2.

