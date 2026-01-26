26 Gennaio 2026
di
Achille Lauro conquista Milano: quattro sold out nel 2026 tra Forum e San Siro

San Siro esaurito e tre Unipol Forum già pieni: nel 2026 Milano diventa il suo fortino, tra stadi e palazzetti tutti sold out.

Achille Lauro conquista Milano e firma un 2026 che, numeri alla mano, entra già nella sua storia live. In un solo anno l’artista colleziona quattro sold out nel capoluogo lombardo, un risultato che racconta il successo raggiunto dal suo ultimo progetto discografico, Comuni mortali.

Alla tripletta di date già esaurite all’Unipol Forum si aggiunge ora il tutto esaurito per la data evento del 15 giugno allo Stadio San Siro, tappa centrale di Comuni Immortali, il tour che porterà Achille Lauro negli stadi nell’estate 2026.

achille lauro Quattro sold out a Milano nello stesso anno

Tre Forum pieni in primavera (16, 17 e 23 marzo) e San Siro sold out il 15 giugno: Milano risponde presente in modo netto e trasversale, certificando un consenso che non è più legato a una singola fase artistica, ma a un percorso ormai strutturato.

Un risultato che si inserisce in un quadro ancora più ampio: il tour nei palazzetti di marzo è interamente esaurito da tempo, mentre anche il percorso negli stadi procede con numeri da record.

Oltre a Milano, anche Roma registra il tutto esaurito per lo Stadio Olimpico del 10 giugno, mentre si aggiunge una nuova data a Rimini, allo Stadio Romeo Neri, in programma il 7 giugno 2026.

Una doppia dimensione – palazzetti e stadi – che fotografa con chiarezza la traiettoria di Achille Lauro: capace di muoversi con la stessa forza tra spazi diversi, intercettando pubblici e generazioni differenti.

Il 2025 discografico e il peso delle certificazioni

Il successo dal vivo si affianca a un 2025 discografico altrettanto solido. Tra radio e streaming, la musica di Achille Lauro ha dominato le classifiche con risultati certificati:
Amore Disperato (Platino), l’album Comuni Mortali (Platino), Amor (Platino) e Incoscienti giovani (Doppio Platino), brano in gara a Sanremo 2025. A questi si aggiunge il più recente singolo Senza una stupida storia e Perdutamente.

Le date di “Comuni Immortali” 2026

ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI 2026
07 giugno 2026 – Rimini, Stadio Romeo Neri
10 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico – SOLD OUT
15 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro – SOLD OUT

Il tour nei palazzetti 2026

ACHILLE LAURO – PALAZZETTI 2026
04 marzo – Eboli (SA), Palasele – SOLD OUT
06 marzo – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT
07 marzo – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT
09 marzo – Bari, Palaflorio – SOLD OUT
10 marzo – Bari, Palaflorio – SOLD OUT
12 marzo – Padova, Kioene Arena – SOLD OUT
14 marzo – Torino, Inalpi Arena – SOLD OUT
16 marzo – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT
17 marzo – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT
20 marzo – Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT
21 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum – SOLD OUT
22 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum – SOLD OUT
24 marzo – Torino, Inalpi Arena – SOLD OUT
27 marzo – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT
29 marzo – Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT

Il tour è prodotto da Friends & Partners.

 

Foto di Andrea Bianchera

 

