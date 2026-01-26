Achille Lauro conquista Milano: quattro sold out nel 2026 tra Forum e San Siro

Achille Lauro conquista Milano e firma un 2026 che, numeri alla mano, entra già nella sua storia live. In un solo anno l’artista colleziona quattro sold out nel capoluogo lombardo, un risultato che racconta il successo raggiunto dal suo ultimo progetto discografico, Comuni mortali.

Alla tripletta di date già esaurite all’Unipol Forum si aggiunge ora il tutto esaurito per la data evento del 15 giugno allo Stadio San Siro, tappa centrale di Comuni Immortali, il tour che porterà Achille Lauro negli stadi nell’estate 2026.

achille lauro Quattro sold out a Milano nello stesso anno

Tre Forum pieni in primavera (16, 17 e 23 marzo) e San Siro sold out il 15 giugno: Milano risponde presente in modo netto e trasversale, certificando un consenso che non è più legato a una singola fase artistica, ma a un percorso ormai strutturato.

Un risultato che si inserisce in un quadro ancora più ampio: il tour nei palazzetti di marzo è interamente esaurito da tempo, mentre anche il percorso negli stadi procede con numeri da record.

Oltre a Milano, anche Roma registra il tutto esaurito per lo Stadio Olimpico del 10 giugno, mentre si aggiunge una nuova data a Rimini, allo Stadio Romeo Neri, in programma il 7 giugno 2026.

Una doppia dimensione – palazzetti e stadi – che fotografa con chiarezza la traiettoria di Achille Lauro: capace di muoversi con la stessa forza tra spazi diversi, intercettando pubblici e generazioni differenti.

Il 2025 discografico e il peso delle certificazioni

Il successo dal vivo si affianca a un 2025 discografico altrettanto solido. Tra radio e streaming, la musica di Achille Lauro ha dominato le classifiche con risultati certificati:

Amore Disperato (Platino), l’album Comuni Mortali (Platino), Amor (Platino) e Incoscienti giovani (Doppio Platino), brano in gara a Sanremo 2025. A questi si aggiunge il più recente singolo Senza una stupida storia e Perdutamente.

Le date di “Comuni Immortali” 2026

ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI 2026

07 giugno 2026 – Rimini, Stadio Romeo Neri

10 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico – SOLD OUT

15 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro – SOLD OUT

Il tour nei palazzetti 2026

ACHILLE LAURO – PALAZZETTI 2026

04 marzo – Eboli (SA), Palasele – SOLD OUT

06 marzo – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

07 marzo – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

09 marzo – Bari, Palaflorio – SOLD OUT

10 marzo – Bari, Palaflorio – SOLD OUT

12 marzo – Padova, Kioene Arena – SOLD OUT

14 marzo – Torino, Inalpi Arena – SOLD OUT

16 marzo – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

17 marzo – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

20 marzo – Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT

21 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

22 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

24 marzo – Torino, Inalpi Arena – SOLD OUT

27 marzo – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

29 marzo – Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT

Il tour è prodotto da Friends & Partners.

