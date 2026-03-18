18 Marzo 2026
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18 Marzo 2026

Canzonissima 2026, prima puntata: scaletta delle canzoni e cantanti

Undici cantanti, undici canzoni per lo show in partenza sabato 21 marzo su Rai 1

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Canzonissima 2026, la scaletta della prima puntata su Rai 1
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La scaletta della prima puntata di Canzonissima 2026 inizia a prendere forma. Il programma, in onda sabato 21 marzo in prima serata su Rai 1, ha svelato le undici canzoni che i concorrenti si contenderanno nella prima serata, ma non ancora gli abbinamenti ufficiali. Sappiamo chi canta e sappiamo cosa si canta: tocca a noi provare a mettere insieme i pezzi.

I cantanti in gara nella prima puntata sono Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Leo Gassmann, Michele Bravi, Fausto Leali, Malika Ayane, Irene Grandi, Elettra Lamborghini, Vittorio Grigolo, Elio e le Storie Tese e Jalisse. Undici artisti, undici canzoni, undici abbinamenti da scoprire sabato sera. Nel frattempo, qualche ipotesi è già abbastanza ovvia.

Canzonissima 2026: gli abbinamenti probabili della prima puntata

Il caso più facile da risolvere è quello di Vittorio Grigolo. Il tenore, abituato ai palcoscenici lirici di tutto il mondo, si troverà quasi certamente davanti a Nessun dorma: è il brano che più si avvicina al suo repertorio e alla sua voce tra quelli annunciati. Sarebbe una scelta quasi obbligata, e probabilmente uno dei momenti più attesi della serata.

Altrettanto prevedibile, ma non per questo meno interessante, l’abbinamento tra Elettra Lamborghini e Sarà perché ti amo. Il brano dei Ricchi e Poveri è uno dei più iconici della storia della musica italiana, con quel ritmo trascinante che si adatta perfettamente all’energia e alla presenza scenica della cantante bolognese. Difficile immaginare un abbinamento più azzeccato.

Per gli altri nove concorrenti il gioco si fa più aperto. Fabrizio Moro potrebbe trovarsi bene con Pregherò o con un brano di Lucio Battisti, brani che richiedono intensità e controllo vocale. Irene Grandi con Città vuota avrebbe tutto il senso del mondo avendo già coverizzato un suo brano. Elio e le Storie Tese, con la loro cifra ironica e spiazzante, potrebbero essere la sorpresa della serata su qualsiasi brano tocchi loro anche se Alberto Camerini… Ma questi sono solo ragionamenti: gli abbinamenti ufficiali li scopriremo sabato.

Se vuoi sapere tutto sul programma, qui trovi il nostro articolo sul cast e le date di Canzonissima 2026, mentre in questo pezzo abbiamo spiegato nel dettaglio come funziona il regolamento.

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