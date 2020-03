Achille Lauro “16 marzo” è il titolo del primo singolo con Elektra Records

Achille Lauro 16 marzo è il titolo del nuovo singolo in uscita ad aprile… “Mai come questa volta sento la mia musica così mia” ha dichiarato l’artista.

Il brano sarà in radio, in vendita e sulle piattaforme streaming dal 3 aprile prossimo e segna il debutto con la sua Elektra Records.

Il nuovo brano viene descritto com un potente inno generazionale, una power ballad dai tratti melodici e nostalgici.

16 marzo esce per ElektraRecords/Warner Music, l’etichetta di cui l’artista è recentemente divenuto direttore creativo.

L’annuncio del nuovo singolo è arrivato direttamente dalle pagine social di Achille Lauro:

“Questa notte ho scritto una lettera ad una ragazza.

L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata.

Come il mese dei nuovi amori.

Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più.

Come me.”