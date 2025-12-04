Laura Pausini pubblica il videoclip di “Ritorno ad amare”, diretto da Luca Tommassini e ispirato a Freddie Mercury

Laura Pausini pubblica venerdì 5 dicembre il nuovo singolo RITORNO AD AMARE, accompagnato da un videoclip diretto da Luca Tommassini che segna uno dei momenti più rappresentativi del suo percorso recente.
Il brano – scritto e interpretato originariamente da Biagio Antonacci nel 2001 – anticipa l’album di cover IO CANTO 2, in uscita nei prossimi mesi per Warner Records / Warner Music Italy, e arriva in attesa dell’undicesima tournée mondiale della cantante, lo IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027.
Il singolo e il percorso verso “IO CANTO 2”
Il brano uscirà alla mezzanotte del 5 dicembre, insieme al videoclip. La performance in anteprima è prevista questa sera durante la finale di X Factor. Ritorno ad amare rappresenta il primo singolo ufficiale dedicato al nuovo capitolo discografico italiano di Laura, un album di cover che segue il successo di Io canto e che vedrà anche una versione spagnola, Yo canto 2, composta interamente da brani di autori latini.
Il videoclip: l’omaggio a Freddie Mercury e al visual di “Seven Nation Army”
RITORNO AD AMARE è accompagnata dal videoclip diretto da Luca Tommassini (con la direzione artistica di Luca e di Laura stessa).
Laura Pausini racconta:
“Per questo video Luca Tommassini mi ha proposto di omaggiare il nostro comune mito Freddie Mercury. Ci piaceva inoltre l’idea che per un disco di cover anche la parte visuale contenesse degli omaggi ai miei videoclip preferiti e in questo caso ci siamo ispirati a ‘Seven Nation Army’ degli White Stripes.
Sono una persona molto più fragile e insicura di quello che si può pensare, che trova la sua forza sempre e solo nella musica. Questa canzone parla dell’amore che dovremmo tutti donare a noi stessi e per questo il video racconta di una storia d’amore, con me stessa”.
Così aggiunge Luca Tommassini:
“È un’idea che nasce anni fa, durante il tour negli stadi, quando proposi a Laura di interpretare Freddie Mercury. Lei mi diceva che in questo brano ci sono percussioni che ricordano proprio i Queen, e da lì ci siamo portati dietro questa intuizione, fino a darle oggi una forma nuova. Volevo che raccontasse tutte le sue abilità, non solo come cantante, ma come performer.
Ho scelto di realizzare un video crudo, essenziale, dove mi gioco soltanto Laura. Nessun effetto speciale, solo lei, che si mostra in una luce nuova. È un inno alla sua capacità di essere non solo una straordinaria cantante, ma una performer che incarna emozioni pure. Firmare un videoclip di Laura Pausini insieme a lei, così come firmiamo tutto quello che facciamo, è il regalo più bello che potessi ricevere in questo momento della vita”.
Il tour mondiale: una maratona planetaria da marzo 2026
L’IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 debutterà il 27 marzo a Pamplona, in Spagna, per poi toccare Tenerife, Barcellona, Valencia, Madrid e proseguire in America Latina: Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico.
Successivamente il tour sbarcherà negli Stati Uniti – Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York – prima di arrivare in autunno nei palazzetti italiani ed europei. Il viaggio si concluderà nel 2027 con nuove date in Brasile, un grande ritorno negli stadi italiani e una reprise invernale in Europa.
Negli ultimi giorni si sono aggiunti nuovi appuntamenti: la data zero a Mantova il 1° ottobre 2026, due nuovi stadi a Lignano Sabbiadoro e Pescara (2 e 26 giugno 2027) e l’attesissima serata alla Royal Albert Hall di Londra il 28 ottobre 2027.
Un calendario che testimonia ancora una volta la dimensione internazionale di Laura Pausini, pronta a riportare dal vivo i suoi brani più celebri e alcune delle tracce del nuovo progetto IO CANTO 2.
SPAIN + LATAM LEG
- 27 MARZO 2026 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA
- 29 MARZO 2026 – ARONA – TENERIFE (SPAGNA) @ ESTADIO ANTONIO DOMINGUEZ
- 2 APRILE 2026 – BARCELONA (SPAGNA) @ PALAU SANT JORDI
- 4 APRILE 2026 – VALENCIA (SPAGNA) @ ROIG ARENA
- 6 APRILE 2026 – MADRID (SPAGNA) @ MOVISTAR ARENA
- 10 APRILE 2026 – MONTEVIDEO (URUGUAY) @ ANTEL ARENA
- 12 APRILE 2026 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA
- 15 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA
- 16 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA
- 18 APRILE 206 – LIMA (PERU) @ ARENA 1
- 22 APRILE 2026 – BOGOTÁ (COLOMBIA) @ MOVISTAR ARENA
- 24 APRILE 2026 – QUITO (ECUADOR) @ COLISEO RUMINAHUI
- 29 APRILE 2026 – SAN JOSÉ (COSTA RICA) @ ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA
- 2 MAGGIO 2026 – MEXICO DF (MESSICO) @ ARENA CDMX
- 5 MAGGIO 2026 – GUADALAJARA (MESSICO) @ ARENA GUADALAJARA
- 7 MAGGIO 2026 – MONTERREY (MESSICO) @ ARENA MONTERREY
- 10 MAGGIO 2026 – SANTO DOMINGO (REPUBBLICA DOMINICANA) @ ARENA SANTO DOMINGO
- 14 MAGGIO 2026 – SAN JUAN (PORTO RICO) @ COLISEO DE PUERTO RICO
- 16 MAGGIO 2026 – MIAMI (FLORIDA) @ KASEYA CENTER
- 21 MAGGIO 2026 – ORLANDO (FLORIDA) @ KIA CENTER
- 23 MAGGIO 2026 – DALLAS (TEXAS) @ TEXAS TRUST CU THEATRE
- 28 MAGGIO 2026 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ PEACOCK THEATER
- 30 MAGGIO 2026 – CHICAGO (ILLINOIS) @ ROSEMONT THEATRE
- 4 GIUGNO 2026 – TORONTO (CANADA) @ COCA-COLA COLISEUM
- 6 GIUGNO2026 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER @ MSG
ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG
- 1 OTTOBRE 2026 – MANTOVA @ PALA UNICAL DATA ZERO
- 4 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
- 6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
- 7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
- 11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE
- 13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA
- 15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA)@ HALLENSTADION
- 17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA
- 22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO)@ MEO ARENA
- 25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL
- 27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL
- 30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA
- 1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA
- 3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA
- 6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
BRAZIL
- 27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU
ITALIAN LEG (STADI)
- 2 GIUGNO 2027 – LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL
- 12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO
- 19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA
- 26 GIUGNO 2027 – PESCARA @ STADIO ADRIATICO
- 3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO
ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG
- 28 OTTOBRE 2027 – LONDRA @ THE ROYAL ALBERT HALL
- 9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE
- 12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA
- 14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA
- 21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM
- 24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME
