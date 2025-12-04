Laura Pausini pubblica il videoclip di “Ritorno ad amare”, diretto da Luca Tommassini e ispirato a Freddie Mercury

Laura Pausini pubblica venerdì 5 dicembre il nuovo singolo RITORNO AD AMARE, accompagnato da un videoclip diretto da Luca Tommassini che segna uno dei momenti più rappresentativi del suo percorso recente.

Il brano – scritto e interpretato originariamente da Biagio Antonacci nel 2001 – anticipa l’album di cover IO CANTO 2, in uscita nei prossimi mesi per Warner Records / Warner Music Italy, e arriva in attesa dell’undicesima tournée mondiale della cantante, lo IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027.

Il singolo e il percorso verso “IO CANTO 2”

Il brano uscirà alla mezzanotte del 5 dicembre, insieme al videoclip. La performance in anteprima è prevista questa sera durante la finale di X Factor. Ritorno ad amare rappresenta il primo singolo ufficiale dedicato al nuovo capitolo discografico italiano di Laura, un album di cover che segue il successo di Io canto e che vedrà anche una versione spagnola, Yo canto 2, composta interamente da brani di autori latini.

Il videoclip: l’omaggio a Freddie Mercury e al visual di “Seven Nation Army”

RITORNO AD AMARE è accompagnata dal videoclip diretto da Luca Tommassini (con la direzione artistica di Luca e di Laura stessa).

Laura Pausini racconta:

“Per questo video Luca Tommassini mi ha proposto di omaggiare il nostro comune mito Freddie Mercury. Ci piaceva inoltre l’idea che per un disco di cover anche la parte visuale contenesse degli omaggi ai miei videoclip preferiti e in questo caso ci siamo ispirati a ‘Seven Nation Army’ degli White Stripes. Sono una persona molto più fragile e insicura di quello che si può pensare, che trova la sua forza sempre e solo nella musica. Questa canzone parla dell’amore che dovremmo tutti donare a noi stessi e per questo il video racconta di una storia d’amore, con me stessa”.

Così aggiunge Luca Tommassini:

“È un’idea che nasce anni fa, durante il tour negli stadi, quando proposi a Laura di interpretare Freddie Mercury. Lei mi diceva che in questo brano ci sono percussioni che ricordano proprio i Queen, e da lì ci siamo portati dietro questa intuizione, fino a darle oggi una forma nuova. Volevo che raccontasse tutte le sue abilità, non solo come cantante, ma come performer. Ho scelto di realizzare un video crudo, essenziale, dove mi gioco soltanto Laura. Nessun effetto speciale, solo lei, che si mostra in una luce nuova. È un inno alla sua capacità di essere non solo una straordinaria cantante, ma una performer che incarna emozioni pure. Firmare un videoclip di Laura Pausini insieme a lei, così come firmiamo tutto quello che facciamo, è il regalo più bello che potessi ricevere in questo momento della vita”.

Il tour mondiale: una maratona planetaria da marzo 2026

L’IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 debutterà il 27 marzo a Pamplona, in Spagna, per poi toccare Tenerife, Barcellona, Valencia, Madrid e proseguire in America Latina: Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico.

Successivamente il tour sbarcherà negli Stati Uniti – Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York – prima di arrivare in autunno nei palazzetti italiani ed europei. Il viaggio si concluderà nel 2027 con nuove date in Brasile, un grande ritorno negli stadi italiani e una reprise invernale in Europa.

Negli ultimi giorni si sono aggiunti nuovi appuntamenti: la data zero a Mantova il 1° ottobre 2026, due nuovi stadi a Lignano Sabbiadoro e Pescara (2 e 26 giugno 2027) e l’attesissima serata alla Royal Albert Hall di Londra il 28 ottobre 2027.

Un calendario che testimonia ancora una volta la dimensione internazionale di Laura Pausini, pronta a riportare dal vivo i suoi brani più celebri e alcune delle tracce del nuovo progetto IO CANTO 2.

SPAIN + LATAM LEG

27 MARZO 2026 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

29 MARZO 2026 – ARONA – TENERIFE (SPAGNA) @ ESTADIO ANTONIO DOMINGUEZ

2 APRILE 2026 – BARCELONA (SPAGNA) @ PALAU SANT JORDI

4 APRILE 2026 – VALENCIA (SPAGNA) @ ROIG ARENA

6 APRILE 2026 – MADRID (SPAGNA) @ MOVISTAR ARENA

10 APRILE 2026 – MONTEVIDEO (URUGUAY) @ ANTEL ARENA

12 APRILE 2026 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

15 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA

16 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA

18 APRILE 206 – LIMA (PERU) @ ARENA 1

22 APRILE 2026 – BOGOTÁ (COLOMBIA) @ MOVISTAR ARENA

24 APRILE 2026 – QUITO (ECUADOR) @ COLISEO RUMINAHUI

29 APRILE 2026 – SAN JOSÉ (COSTA RICA) @ ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA

2 MAGGIO 2026 – MEXICO DF (MESSICO) @ ARENA CDMX

5 MAGGIO 2026 – GUADALAJARA (MESSICO) @ ARENA GUADALAJARA

7 MAGGIO 2026 – MONTERREY (MESSICO) @ ARENA MONTERREY

10 MAGGIO 2026 – SANTO DOMINGO (REPUBBLICA DOMINICANA) @ ARENA SANTO DOMINGO

14 MAGGIO 2026 – SAN JUAN (PORTO RICO) @ COLISEO DE PUERTO RICO

16 MAGGIO 2026 – MIAMI (FLORIDA) @ KASEYA CENTER

21 MAGGIO 2026 – ORLANDO (FLORIDA) @ KIA CENTER

23 MAGGIO 2026 – DALLAS (TEXAS) @ TEXAS TRUST CU THEATRE

28 MAGGIO 2026 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ PEACOCK THEATER

30 MAGGIO 2026 – CHICAGO (ILLINOIS) @ ROSEMONT THEATRE

4 GIUGNO 2026 – TORONTO (CANADA) @ COCA-COLA COLISEUM

6 GIUGNO2026 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER @ MSG

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG

1 OTTOBRE 2026 – MANTOVA @ PALA UNICAL DATA ZERO

4 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE

13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA

15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA)@ HALLENSTADION

17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA

22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO)@ MEO ARENA

25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL

27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL

30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA

1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA

3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

BRAZIL

27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU

ITALIAN LEG (STADI)

2 GIUGNO 2027 – LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL

12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO

19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA

26 GIUGNO 2027 – PESCARA @ STADIO ADRIATICO

3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG

28 OTTOBRE 2027 – LONDRA @ THE ROYAL ALBERT HALL

9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE

12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA

14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA

21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM

24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME