Laura Pausini sceglie l’amico Biagio Antonacci e lancia “Ritorno ad amare” da Io canto 2

Laura Pausini è pronta a lanciare il 5 dicembre 2025 Ritorno ad amare, primo singolo ufficiale dal suo prossimo album di cover Io canto 2, previsto in uscita nella prima parte del 2026. E per questo nuovo tassello del disco la cantautrice ha scelto di omaggiare l’amico di sempre, Biagio Antonacci.

Ancora non ci sono dettagli su quando Io canto 2 e Yo canto 2, il primo dedicato ai cantautori italiani e il secondo a quelli latini, usciranno.

Molto probabilmente nel periodo del Festival di Sanremo dove, secondo le indiscrezioni, la cantante potrebbe essere presente in un qualche ruolo (super ospite? Ospite fissa? Co-Conduttrice?). Quel che è certo è che giovedì 4 dicembre Laura Pausini sarà super ospite alla finale di X Factor a Napoli.

In ogni caso il nuovo singolo scelto per aprire questa nuova era è Ritorno ad amare, brano originariamente pubblicato da Biagio Antonacci nel 2001 come primo estratto dall’album 9/NOV/2001. Una scelta che porta con sé un significato artistico e affettivo molto profondo.

Laura Pausini e Biagio Antonacci: un legame musicale lungo 30 anni

Il rapporto tra Laura Pausini e Biagio Antonacci affonda le radici nel 1993. Dopo l’esordio al Festival di Sanremo con La solitudine, Laura ricevette un telegramma – erano tempi pre-fax e pre-mail – proprio da Biagio, che le faceva i complimenti, la incoraggiava e scommetteva sulla sua vittoria.

Da allora tra i due è nata un’amicizia profonda e una collaborazione artistica tra le più longeve del pop italiano. Il primo brano che Antonacci scrisse per lei fu Tra te e il mare (2000), diventato un successo internazionale con quasi 180 milioni di ascolti su Spotify nella versione in spagnolo e 23 milioni in italiano.

Nel 2004 è la volta di Vivimi, contenuta nell’album Resta in ascolto: il brano ha superato 231 milioni di Spotify stream in spagnolo e 18 milioni in italiano.

Nel 2006 Laura include in Io canto una cover toccante di In una stanza quasi rosa, un brano che parla di una storia d’amore tra due uomini scritto da Biagio Antonacci.

Negli anni seguenti arrivano altri brani scritti da Antonacci per la Pausini: Lato destro del cuore, Tornerò (con calma si vedrà), È a lei che devo amore (2015). Nel 2019 i due pubblicano insieme una nuova versione de Il coraggio di andare e il duetto In questa nostra casa nuova, preludio ad un tour congiunto negli stadi di grande successo.

Nel 2023, per l’album Anime Parallele, Biagio firma Più che un’idea.

“Ritorno ad amare”: un omaggio dopo vent’anni

Oggi, vent’anni dopo la pubblicazione del brano originale, Laura Pausini rende omaggio al suo storico amico e collega con una nuova versione di Ritorno ad amare, riportando il brano al grande pubblico come primo tassello del progetto Io canto 2.

Testo “Ritorno ad amare” – Laura Pausini

Lascio le mie mani scorrer piano sulla pelle tua

Lascio che all’arrivo dei miei sensi sarai tu ad aprire

Come basta poco, dopo troppo riascoltare il canto

Tira fuori in me quello che ho lasciato dentro

Ho lasciato riposare l’infettiva gelosia

Che tu con un sorriso che non pensa hai risvegliato in me

Troppo tempo, troppo tempo senza mai sentire, mai

Lo stomaco che chiude e che non chiede nulla a parte te

E ritorno ad amare con te

E mi sento sincero

Tanto da parlarti di me

Tanto per parlare di me

Io ritorno, io ritorno, io ritorno ad amare

Ore, ore, ore, ore, ore fermo ad aspettare

Orientarsi nei tuoi occhi per sapere dove andare

Nascere e morire in te, come fa da sempre il sole

Il sole, il sole

Io non ho paura e voglio viverti per come sei

E fino all’ultimo momento penserò che sia per sempre

Stammi dentro, stammi dentro e non sentirti stretta mai

E così basta un giorno per te

Per dirmi certe parole

Io che credo che nell’amore

Il tempo è il danno peggiore

Io ritorno, io ritorno, io ritorno ad amare

Ore, ore, ore, ore, ore solo ad aspettare

Orientarsi nei tuoi occhi per sapere dove andare

Nascere e morire in te, come fa da sempre il sole

Lascio le mie mani scorrer piano sulla pelle tua

E lascio che al risveglio dei miei sensi sarai tu a sentire

Da come basta poco, dopo troppo riascoltare il canto

Sto tornando, sto tornando, io sto tornando

Ad amare

Ad amare

Amare