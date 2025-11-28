Laura Pausini sceglie l’amico Biagio Antonacci e lancia “Ritorno ad amare” da Io canto 2

Laura Pausini è pronta a lanciare il 5 dicembre 2025 Ritorno ad amare, primo singolo ufficiale dal suo prossimo album di cover Io canto 2, previsto in uscita nella prima parte del 2026. E per questo nuovo tassello del disco la cantautrice ha scelto di omaggiare l’amico di sempre, Biagio Antonacci.
Ancora non ci sono dettagli su quando Io canto 2 e Yo canto 2, il primo dedicato ai cantautori italiani e il secondo a quelli latini, usciranno.
Molto probabilmente nel periodo del Festival di Sanremo dove, secondo le indiscrezioni, la cantante potrebbe essere presente in un qualche ruolo (super ospite? Ospite fissa? Co-Conduttrice?). Quel che è certo è che giovedì 4 dicembre Laura Pausini sarà super ospite alla finale di X Factor a Napoli.
In ogni caso il nuovo singolo scelto per aprire questa nuova era è Ritorno ad amare, brano originariamente pubblicato da Biagio Antonacci nel 2001 come primo estratto dall’album 9/NOV/2001. Una scelta che porta con sé un significato artistico e affettivo molto profondo.
Laura Pausini e Biagio Antonacci: un legame musicale lungo 30 anni
Il rapporto tra Laura Pausini e Biagio Antonacci affonda le radici nel 1993. Dopo l’esordio al Festival di Sanremo con La solitudine, Laura ricevette un telegramma – erano tempi pre-fax e pre-mail – proprio da Biagio, che le faceva i complimenti, la incoraggiava e scommetteva sulla sua vittoria.
Da allora tra i due è nata un’amicizia profonda e una collaborazione artistica tra le più longeve del pop italiano. Il primo brano che Antonacci scrisse per lei fu Tra te e il mare (2000), diventato un successo internazionale con quasi 180 milioni di ascolti su Spotify nella versione in spagnolo e 23 milioni in italiano.
Nel 2004 è la volta di Vivimi, contenuta nell’album Resta in ascolto: il brano ha superato 231 milioni di Spotify stream in spagnolo e 18 milioni in italiano.
Nel 2006 Laura include in Io canto una cover toccante di In una stanza quasi rosa, un brano che parla di una storia d’amore tra due uomini scritto da Biagio Antonacci.
Negli anni seguenti arrivano altri brani scritti da Antonacci per la Pausini: Lato destro del cuore, Tornerò (con calma si vedrà), È a lei che devo amore (2015). Nel 2019 i due pubblicano insieme una nuova versione de Il coraggio di andare e il duetto In questa nostra casa nuova, preludio ad un tour congiunto negli stadi di grande successo.
Nel 2023, per l’album Anime Parallele, Biagio firma Più che un’idea.
“Ritorno ad amare”: un omaggio dopo vent’anni
Oggi, vent’anni dopo la pubblicazione del brano originale, Laura Pausini rende omaggio al suo storico amico e collega con una nuova versione di Ritorno ad amare, riportando il brano al grande pubblico come primo tassello del progetto Io canto 2.
Testo “Ritorno ad amare” – Laura Pausini
Lascio le mie mani scorrer piano sulla pelle tua
Lascio che all’arrivo dei miei sensi sarai tu ad aprire
Come basta poco, dopo troppo riascoltare il canto
Tira fuori in me quello che ho lasciato dentro
Ho lasciato riposare l’infettiva gelosia
Che tu con un sorriso che non pensa hai risvegliato in me
Troppo tempo, troppo tempo senza mai sentire, mai
Lo stomaco che chiude e che non chiede nulla a parte te
E ritorno ad amare con te
E mi sento sincero
Tanto da parlarti di me
Tanto per parlare di me
Io ritorno, io ritorno, io ritorno ad amare
Ore, ore, ore, ore, ore fermo ad aspettare
Orientarsi nei tuoi occhi per sapere dove andare
Nascere e morire in te, come fa da sempre il sole
Il sole, il sole
Io non ho paura e voglio viverti per come sei
E fino all’ultimo momento penserò che sia per sempre
Stammi dentro, stammi dentro e non sentirti stretta mai
E così basta un giorno per te
Per dirmi certe parole
Io che credo che nell’amore
Il tempo è il danno peggiore
Io ritorno, io ritorno, io ritorno ad amare
Ore, ore, ore, ore, ore solo ad aspettare
Orientarsi nei tuoi occhi per sapere dove andare
Nascere e morire in te, come fa da sempre il sole
Lascio le mie mani scorrer piano sulla pelle tua
E lascio che al risveglio dei miei sensi sarai tu a sentire
Da come basta poco, dopo troppo riascoltare il canto
Sto tornando, sto tornando, io sto tornando
Ad amare
Ad amare
Amare
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.