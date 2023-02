Finesse, dopo le collaborazioni con le grandi star mondiali esce il primo singolo, “Gelosa”

Finesse, nome d’arte dell’italo indiano Amritvir Singh, è tra i producer più importanti non solo del nostro Paese ma di tutto il mondo e ha deciso di produrre un nuovo singolo che si chiama ‘Gelosa‘.

Questo non è semplicemente un singolo, non un progetto come molti bensì il primo brano ufficiale che ce lo farà conoscere non solo come produttore ma anche nelle vesti di cantante, forse la novità più grande in assoluto.

Finesse, infatti, è sempre stato dietro le quinte con la testa bassa sul mixer e mai aveva scelto di metterci faccia e voce. Questa volta è tutto diverso e il pubblico avrà finalmente modo di capire tutto il suo mondo a 360°.

‘Gelosa‘ uscirà il 24 febbraio e arriva dopo una serie di enormi successi come la nomination ai Grammy Awards (gli Oscar della musica) o le collaborazioni con assoluti top player e hitmaker della musica mondiale come Nicky Minaj, Polo G, Bad Bunny, Rauw Alejandro.

E pensare che la sua carriera a questi livelli enormi è iniziata totalmente per caso e, come spesso leggiamo dalle cronache post-lockdown, il covid ha avuto un ruolo determinante.

Infatti rimane negli Stati Uniti 4 mesi nel 2020, bloccato dall’emergenza, ed è lì che conosce il produttore e dirigente discografico francese CashMoneyAp, che lo introduce nella scena dei producer americani permettendogli di migliorare notevolmente la sua tecnica e sviluppare contatti di caratura elevata.

Una volta tornato in Italia, Finesse ha iniziato a collaborare con le “nostre” superstar del genere, da Ghali e Sfera Ebbasta, a Irama a Sangiovanni (Malibu, per darvi un esempio concreto, è una sua produzione) ma adesso è il momento di dire basta e pensare a se stesso.

il significato di ‘gelosa’ di finesse

‘Gelosa‘ è caratterizzato da un flow trap con metriche semplici e dirette, arricchite dalla presenza di chitarre elettriche e il tutto, nell’insieme, serve a raccontare una storia d’amore in cui a far da protagonisti sono gelosia e litigi.

Chi canta sembra essere diviso a metà nella propria anima: non vuole perdere la persona amata e farebbe di tutto per incatenarle il cuore, ma è anche consapevole dei propri errori e di quanto questi la facciano soffrire. Nel pezzo emerge quindi una richiesta di rimanere, andando oltre la gelosia e le difficoltà.

Nelle scorse ore, Finesse ha anche annunciato sui suoi canali social che la sua voce farà da contraltare a quella di altri tre artisti. Quattro voci in totale, dunque, di cui però non sappiamo assolutamente nulla ma che è lecito pensare che scopriremo prima del 24 febbraio e non solo una volta pubblicato il brano.