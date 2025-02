Sanremo 2025, Fedez: “Bella stronza? Non credo serva dire a chi è dedicata”

Fedez è stato senza dubbio l’artista che più di ogni altro ha ribaltato i pronostici al Festival di Sanremo 2025. Il rapper, ospite a Domenica In, ha raccontato ha approfondito il tema della depressione di cui parla il suo brano, Battito, tornando anche a parlare della cover di Bella stronza.

Inizialmente accolto con scetticismo a causa delle sue vicende personali diventate di dominio pubblico, per marketing o meno, Fedez è riuscito a conquistare il pubblico, ottenendo un posto tra i cinque finalisti e classificandosi quarto nella competizione.

Oggi la sua canzone è il secondo brano più streammato tra quelli in gara con quasi 8 milioni di stream in meno di una settimana e anche la cover con Masini, ha superato il mezzo milione di ascolti.

Ospite a Domenica In il rapper ha riascoltato la nuova versione di Bella stronza, versione arricchita da barre inedite che hanno catturato l’attenzione del pubblico, con un’espressione visibilmente provata. Quando gli è stato chiesto il significato di alcuni versi aggiunti, ha risposto in modo lapidario:

“Credo non sia necessario. Fa parte del mio vissuto, ma non credo che sia necessario per le persone sapere.”

Nel suo brano Battito, Fedez affronta il tema della depressione e il peso della sofferenza psicologica. Alcuni passaggi del testo si riferiscono agli effetti negativi di alcuni farmaci assunti in momenti difficili.

Durante l’intervista, il rapper ha chiarito meglio il suo pensiero:

“Quando ho avuto un tumore sono finito nelle mani sbagliate: avevo bisogno di antidepressivi. Ero arrivato a prendere sette psicofarmaci diversi che mi hanno causato molti problemi. Questo non vuol dire che non bisogna farsi aiutare, anzi. Serve. Ma purtroppo capita di finire, come è successo a me, nelle mani sbagliate.”