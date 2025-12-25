25 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
25 Dicembre 2025

Marco Masini Palasport 2026: cinque date evento nei palazzetti italiani

Il cantautore torna dal vivo con cinque concerti speciali nei principali palazzetti italiani

Tour di Oriana Meo
Marco Masini Palasport 2026 concerti
Il 2026 segna un nuovo capitolo live per Marco Masini, che torna a incontrare il suo pubblico con una serie di appuntamenti speciali nei palasport. Cinque date evento distribuite tra nord, centro e sud Italia, pensate come momenti unici e non come un tour esteso, nel solco di un percorso artistico che continua a intrecciare repertorio storico e presente.

L’annuncio arriva a ridosso della chiusura del tour CI VORREBBE ANCORA IL MARE, che tra estate e fine anno ha riportato il cantautore sui palchi di tutta Italia. Un ciclo di concerti che ha fatto da cornice alle celebrazioni per i 35 anni di carriera. 35 anni dall’album di debutto Marco Masini e i 30 anni de Il cielo della vergine.

Marco Masini Palasport 2026: cinque date evento nei principali palazzetti

I concerti del 2026 porteranno Marco Masini nei grandi spazi indoor, con una scaletta che attraversa i brani simbolo del suo repertorio e le pagine più recenti del suo percorso discografico. Un ritorno nei palasport pensato come evento, più che come semplice replica del tour precedente.

  • 3 novembre 2026 – Milano, Unipol Forum
  • 4 novembre 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 7 novembre 2026 – Padova, Kioene Arena
  • 13 novembre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport
  • 14 novembre 2026 – Napoli, Pala Partenope

Biglietti e prevendite

I biglietti per le cinque date sono disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club e, successivamente, su TicketOne e nei punti vendita abituali. La produzione e l’organizzazione sono a cura di Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.

Foto di copertina: SteBrovetto

Da Sanremo ai palasport: un percorso che continua

Nel frattempo, Marco Masini è tornato al centro dell’attenzione anche sul fronte televisivo e discografico grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo insieme a Fedez con il brano Male necessario. Un ritorno sul palco dell’Ariston che ha riacceso l’interesse intorno al suo catalogo, dopo il successo della reinterpretazione di Bella stronza nella serata dei duetti dell’edizione precedente.

I live nei palasport si inseriscono così in una fase di rinnovata centralità per il cantautore, che continua a dialogare con pubblici diversi senza rinunciare alla propria identità artistica.

