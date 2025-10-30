30 Ottobre 2025
30 Ottobre 2025

Rivoluzione Warner Music Italy: nascono Warner Records Italy e Atlantic Records Italy, cambio alla guida per ADA e arriva WEA Music Italy

Alla guida delle due nuove label Eleonora Rubini e Marco Masoli

Pico Cibelli con Eleonora Rubini e Marco Masoli annunciano la nascita di Warner Records Italy e Atlantic Records Italy
Warner Music Italy cambia volto a 50 anni dalla sua nascita e ufficializza una riorganizzazione profonda: nascono le due label Warner Records Italy e Atlantic Records Italy, mentre ADA Music Italy cambia guida e nasce anche la divisione di scouting e sviluppo artistico con un altro storico marchio, WEA.

Un passaggio strategico che allinea la major ai modelli internazionali e punta a una gestione più mirata di roster e progetti.

Già nelle scorse settimane noi di All Music Italia avevamo raccolto i primi segnali della riorganizzazione: profili social dedicati e indizi interni lasciavano presagire la nascita di due label distinte (qui l’articolo) Oggi arriva l’ufficialità, in continuità con la visione espressa dal Presidente Pico Cibelli negli ultimi mesi.

Warner Records e Atlantic Records Italy: le nuove label della major

La nuova architettura prevede due strutture autonome e coordinate, ciascuna con team dedicati (A&R, marketing, promozione, project management) per seguire gli artisti in un modo ancora più attento.

Ogni struttura dispone di un Digital Account dedicato, un Project Manager Internazionale e vari Project Manager Domestic, A&R e Promotion Manager che riportano ai rispettivi head of.

Alla guida di Warner Records Italy è stata nominata Eleonora Rubini come Label Director, con Leonardo Luan (Head of A&R), Ruth Hagos (Senior A&R Urban), Anna Rampinelli (Head of Marketing) e Sara Daniele (Head of Promotion).

Atlantic Records Italy sarà diretta da Marco Masoli come Label Director, con Filippo Gimigliano (Head of A&R), Riccardo Primavera (Senior A&R Urban), Gianluca Covezzi (Head of Marketing) e Eleonora Bruno (Head of Promotion).

I due Label Director riportano al Vice Presidente Gianluca Guido, trait d’union tra le label e il Presidente & CEO Pico Cibelli.

ADA Music Italy sotto la guida di Renato Tanchis

ADA Music Italy (distribuzione, label & artist services), guidata con ottimi risultati sin dal suo arrivo in Italia da Davide D’Aquino, passa ora a Renato Tanchis, che riporterà a Marco Masoli e opererà sotto la responsabilità di Atlantic Records Italy.

L’obiettivo è rafforzare il ponte tra la major e l’ecosistema indipendente.

arriva WEA Music Italy con D’aquino e comi

L’ultima novità annunciata dalla major è una partnership esclusiva con Andrea Comi (Attica Music) e Davide D’Aquino (Triggger). D’Aquino (che lascia il ruolo di Head of ADA) e Comi lavoreranno su scouting e sviluppo artistico utilizzando il brand WEA Music Italy, a supporto di ADA e delle due label, ampliando i servizi per artisti e label indipendenti.

Con Warner Records Italy, Atlantic Records ItalyADA Music Italy e WEA Music Italy sullo scouting, la major sceglie una struttura più agile e verticale per intercettare pubblici diversi, valorizzare roster e costruire percorsi adatti tanto ai nomi affermati quanto ai talenti emergenti. Una “nuova pelle” che guarda al futuro senza dimenticare la storia che l’ha portata fin qui.

