Top & Flop, la classifica Spotify YouTube settimana 48. Eddie Brock entra in corsa, Shiva minaccia gli equilibri

Settimana 48 della classifica Spotify YouTube: la vetta resta intatta, ma la classifica continua a muoversi nei piani bassi e nella fascia centrale. Le uscite di novembre restano ancora fuori dai giochi, mentre piccoli spostamenti interni ridisegnano l’equilibrio senza provocare scosse evidenti. È una settimana fatta di micro-variazioni: risalite leggere, cali fisiologici e una compattezza generale che racconta un mercato in attesa delle prossime pubblicazioni.

Tra i movimenti più rilevanti c’è l’ingresso in rilevazione di Eddie Brock con Non è mica te, brano già forte da mesi e ora correttamente allineato alla classifica. Per il resto, la Top 20 si gioca su frazioni di equilibrio: alcuni titoli storici iniziano a mostrare segni di stanchezza, mentre altri trovano nuove accelerazioni. È uno di quei momenti in cui tutto sembra fermo, ma ogni dettaglio prepara la settimana successiva. E la classifica, tra poche righe, lo conferma.