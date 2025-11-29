29 Novembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
29 Novembre 2025

Top & Flop, la classifica Spotify YouTube settimana 48. Eddie Brock entra in corsa, Shiva minaccia gli equilibri

La fotografia reale del flow tra stabilità in vetta, movimenti sottili e nuove forze pronte a entrare.

Classifiche di Oriana Meo
Classifica Spotify YouTube settimana 48: Eddie Brock entra, Shiva in arrivo
Settimana 48 della classifica Spotify YouTube: la vetta resta intatta, ma la classifica continua a muoversi nei piani bassi e nella fascia centrale. Le uscite di novembre restano ancora fuori dai giochi, mentre piccoli spostamenti interni ridisegnano l’equilibrio senza provocare scosse evidenti. È una settimana fatta di micro-variazioni: risalite leggere, cali fisiologici e una compattezza generale che racconta un mercato in attesa delle prossime pubblicazioni.

Tra i movimenti più rilevanti c’è l’ingresso in rilevazione di Eddie Brock con Non è mica te, brano già forte da mesi e ora correttamente allineato alla classifica. Per il resto, la Top 20 si gioca su frazioni di equilibrio: alcuni titoli storici iniziano a mostrare segni di stanchezza, mentre altri trovano nuove accelerazioni. È uno di quei momenti in cui tutto sembra fermo, ma ogni dettaglio prepara la settimana successiva. E la classifica, tra poche righe, lo conferma.

🔗 Ti potrebbero interessare anche:
🎧 New Music Friday – Radio Date del 28 novembre (i singoli che entreranno in classifica la prossima settimana)
📝 Le pagelle di Alvise con i voti ai brani in uscita questa settimana.

Continua

