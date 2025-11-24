24 Novembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
Condividi su:
24 Novembre 2025

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 28 novembre 2025

Dal ritorno di grandi nomi del pop italiano alle novità indie, ecco l’elenco completo dei brani al Radio Date della settimana 48 del 2025.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 28 novembre: singoli più attesi settimana 48/2025
Condividi su:

Settimana 48 del 2025. Il Radio Date di questa settimana parte in sordina: per ora nessun big ha ancora svelato le proprie carte, e il panorama si muove soprattutto tra progetti indipendenti, debutti e ritorni discreti. È una settimana di transizione, una di quelle in cui il mercato sembra trattenere il fiato in attesa di annunci più pesanti che potrebbero arrivare da un momento all’altro. Nel frattempo, questo New Music Friday diventa lo spazio ideale per scoprire nomi piccoli, nuove direzioni e qualche uscita che si ritaglia il suo posto lontano dai riflettori.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
Leggi le Pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025 firmate da Alvise Salerno.

Naviga tra le uscite della settimana:

🔥 Chi sta davvero spaccando questa settimana?
Non fidarti solo degli annunci: i numeri di Spotify e YouTube dicono la verità.
👉 Scopri subito la Top 20 reale dei singoli più forti
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 1

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto 2

Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto Testo & Contesto. Il significato del nuovo singolo
pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025 3

Pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025: la carica femminile di Mara Sattei, Levante, Noemi e Clara
I sette talenti di X Factor 2025 con i loro inediti presentati durante il quarto live show 4

X Factor 2025, le pagelle agli inediti: Viscardi, PierC, eroCaddeo, Tomasi, Rob, Delia e tellynonpiangere
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 5

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
Sanremo Giovani 2025: Nicolò Filippucci shitstorm Ema Stokholma 6

Sanremo Giovani 2025: i fan di Nicolò Filippucci contro Ema Stokholma. È shitstorm!
Damiano David The First Time testo significato traduzione 7

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
tellynonpiangere a X Factor 2025 mentre presenta il suo inedito “Barche di carta” 8

X Factor 2025: "Barche di carta" è il brano di tellynonpiangere, un inedito che trasforma il peso delle emozioni in un abbraccio condiviso
eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto” 9

X Factor 2025: con "punto" eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia
PierC Neve Sporca testo significato X factor 2025 10

PierC porta a X Factor 2025 “Neve sporca”: un dialogo con il sé bambino tra ricordi, ferite e ripartenze

Cerca su A.M.I.