Top & Flop, la classifica Spotify YouTube settimana 47: Geolier ancora il re, Sayf crolla

Settimana 47 della classifica Spotify YouTube: niente nuove scosse in vetta, ma l’aria cambia comunque. Le uscite di novembre iniziano a premere, la zona centrale si rimescola e due nuovi ingressi si fanno spazio, spingendo verso il basso chi sembrava stabile. Una settimana fatta di dettagli che pesano più dei titoli: piccoli avanzamenti, recuperi inattesi e qualche arretramento che racconta un equilibrio più fragile di quanto sembri.

Nel frattempo, alcuni brani di lungo corso mostrano i primi segni di stanchezza, mentre le risalite interne trasformano la fascia media in un terreno di gioco imprevedibile. È il classico momento di passaggio: quando tutto sembra immobile ma ogni movimento prepara il turno successivo. E la Top 20, tra poche righe, lo conferma.