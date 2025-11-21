21 Novembre 2025
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
21 Novembre 2025

Pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025: la carica femminile di Mara Sattei, Levante, Noemi e Clara

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025
New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 21 novembre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

È la settimana dei ritorni al femminile, da Mara Sattei a Noemi, da Levante a Clara (con Ketama), ma è anche quella del ritorno di Rose Villain e del comeback in salsa internazionale di Eros Ramazzotti

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana. Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 21 novembre 2025.

Continua

All Music Italia

