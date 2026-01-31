31 Gennaio 2026
Alessandro Genovese
31 Gennaio 2026

Festival di Sanremo 2026: i duetti della serata delle cover

Tra gli ospiti dei 30 Big in gara anche giornalisti, attori e ballerini.

Carlo Conti ha annunciato al Tg1 delle 13:30 il cast della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, la Serata delle Cover.

I 30 artisti in gara hanno scelto oltre a colleghi nazionali ed internazionali anche giornalisti, attori e ballerini.

 

    • Arisa con Il Coro Teatro regio di Parma – Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia)
    • Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto (Cristina D’Avena)
    • Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)
    • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi (Pupo)
    • Ditonellapiaga con TonyPithony – The lady is a tramp (Frank Sinatra)
    • Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via (Fabrizio Moro)
    • Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejè (Las Ketchup)
    • Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax (Samuele Bersani)
    • Ermal Meta con Dardust – Golden hour (Jvke)
    • Fedez & Masini con Stijepan Hauser – Meravigliosa creatura (Gianna Nannini)
    • Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola (David Bowie)
    • Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole (Mina e Alberto Lupo)
    • J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita (Cochi e Renato)
    • Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento (Tullio De Piscopo)
    • Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto (Riccardo Cocciante)
    • Levante con Gaia – I maschi (Gianna Nannini)
    • Luchè e Gianluca Grignani – Falco a metà (Gianluca Grignani)
    • Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore (Mina)
    • Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio (Carmen Consoli)
    • Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo (Jimmy Fontana)
    • Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno (Ornella Vanoni)
    • NAYT con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De Andrè)
    • Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone (Gino Paoli e Ornella Vanoni)
    • Raf con The Kolors – The riddle (Nik Kershaw)
    • Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni (Michele Zarrillo)
    • Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci – Baila morena (Zucchero)
    • SAYF con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack (Ray  Charles)
    • Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho (Consuelo Velazquez)
    • Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna (Lucio Dalla)
    • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita (Gianni Morandi)

Carlo Conti ha, inoltre ricordato che nei prossimi giorni ci saranno altri annunci che completeranno il cast della prossima edizione del Festival di Sanremo.

 

Cerca su A.M.I.