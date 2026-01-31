Festival di Sanremo 2026: i duetti della serata delle cover

Carlo Conti ha annunciato al Tg1 delle 13:30 il cast della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, la Serata delle Cover.
I 30 artisti in gara hanno scelto oltre a colleghi nazionali ed internazionali anche giornalisti, attori e ballerini.
- Arisa con Il Coro Teatro regio di Parma – Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia)
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto (Cristina D’Avena)
- Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi (Pupo)
- Ditonellapiaga con TonyPithony – The lady is a tramp (Frank Sinatra)
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via (Fabrizio Moro)
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejè (Las Ketchup)
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax (Samuele Bersani)
- Ermal Meta con Dardust – Golden hour (Jvke)
- Fedez & Masini con Stijepan Hauser – Meravigliosa creatura (Gianna Nannini)
- Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola (David Bowie)
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole (Mina e Alberto Lupo)
- J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita (Cochi e Renato)
- Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento (Tullio De Piscopo)
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto (Riccardo Cocciante)
- Levante con Gaia – I maschi (Gianna Nannini)
- Luchè e Gianluca Grignani – Falco a metà (Gianluca Grignani)
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore (Mina)
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio (Carmen Consoli)
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo (Jimmy Fontana)
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno (Ornella Vanoni)
- NAYT con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De Andrè)
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone (Gino Paoli e Ornella Vanoni)
- Raf con The Kolors – The riddle (Nik Kershaw)
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni (Michele Zarrillo)
- Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci – Baila morena (Zucchero)
- SAYF con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack (Ray Charles)
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho (Consuelo Velazquez)
- Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna (Lucio Dalla)
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita (Gianni Morandi)
Carlo Conti ha, inoltre ricordato che nei prossimi giorni ci saranno altri annunci che completeranno il cast della prossima edizione del Festival di Sanremo.