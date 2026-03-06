San Marino Song Contest 2026, segnalazioni sul brano di Klem: “Ok Respira” sui social prima di settembre 2025

Tra i finalisti del San Marino Song Contest 2026, la competizione che decreterà l’artista chiamato a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest, c’è anche il cantautore campano tra le più interessanti tra le nuove leve, Klem con il brano Ok Respira.

L’artista ha conquistato l’accesso alla finale del contest con il singolo pubblicato per Isola degli Artisti e distribuito da ADA Music Italy.

Secondo quanto comunicato nel press kit diffuso in occasione della finale, Ok Respira è un brano che invita a liberarsi dal peso del giudizio e rivendicare il diritto di essere se stessi.

“Un invito a mostrarsi autentici, senza filtri né compromessi, trasformando la musica in uno spazio di affermazione personale e libertà espressiva.”

Klem, vincitore nel 2024 della 66ª edizione del Festival di Castrocaro con il brano Tutta la notte, negli ultimi anni ha costruito un percorso artistico che lo ha portato anche a esibirsi come open act per artisti come Ernia, Clara e Serena Brancale.

Le segnalazioni sul brano “Ok Respira”

Nella giornata di oggi, subito dopo le semifinali con cui il ragazzo ha conquistato la finalissima in onda stasera su San Marino RTV e visibile anche su RaiPlay, alla nostra redazione sono arrivate diverse segnalazioni da parte di lettori e spettatori del contest riguardo alla presenza online del brano già nei mesi precedenti alla data indicata dal regolamento per la definizione di “inedito”.

Secondo quanto segnalato dai lettori e da noi verificato sui social dell’artista, alcuni video pubblicati su TikTok tra giugno e agosto 2025 utilizzerebbero come suono estratti riconoscibili del brano Ok Respira.

Il brano risulta invece pubblicato ufficialmente sulle piattaforme digitali il 21 novembre 2025.

Alcuni video sui social mostrano il brano anche prima dell’estate 2025

Oltre ai video pubblicati su TikTok tra giugno e agosto 2025 che utilizzano come suono estratti del brano, sui social si trovano anche contenuti in cui Ok Respira sembrerebbe essere stato eseguito dal vivo già nei mesi precedenti.

In particolare su TikTok circolano alcuni video che mostrerebbero una performance del brano durante un’esibizione al Blue Note di Milano nel maggio 2025, quindi diversi mesi prima della data indicata dal regolamento per la definizione di brano inedito.

Anche in questi filmati è possibile ascoltare parti riconoscibili della canzone, compreso il ritornello poi portato in gara al San Marino Song Contest 2026.

Cosa dice il regolamento del San Marino Song Contest

Nel regolamento del contest, all’articolo dedicato alla definizione di brano inedito, si legge:

“Per brano inedito deve intendersi un brano che, alla data dell’01 settembre 2025, non è mai stato interpretato e/o eseguito e/o utilizzato […] né che sia reperibile quale registrazione […] nel web o in qualsiasi sito internet.”

La norma stabilisce quindi che il brano non debba essere utilizzato o reperibile online prima del 1° settembre 2025.

In attesa di eventuali chiarimenti

Le segnalazioni ricevute riguardano quindi l’utilizzo del brano sui social prima di questa data, in particolare su TikTok.

Non è tuttavia chiaro se i contenuti pubblicati online corrispondano alla stessa versione del brano presentata in gara oppure se si tratti di estratti, demo o anticipazioni precedenti alla pubblicazione ufficiale del singolo avvenuta nel novembre 2025.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali sull’argomento.

La redazione resta naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti da parte dell’organizzazione del San Marino Song Contest o dell’artista coinvolto.