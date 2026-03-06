San Marino Song Contest 2026: dove vedere la finale

Dove vedere il San Marino Song Contest 2026? La finale del contest che sceglierà il rappresentante della Repubblica all’Eurovision Song Contest 2026 si svolgerà venerdì 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana.
La serata sarà condotta da Simona Ventura e vedrà in gara venti artisti tra Big ed emergenti. Durante l’evento verrà proclamato il vincitore che volerà all’Eurovision per rappresentare il paese.
Dove vedere il San Marino Song Contest 2026
Per chi si chiede dove vedere il San Marino Song Contest 2026, la serata sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay.
L’appuntamento è per venerdì 6 marzo a partire dalle 20.30.
Sulla piattaforma Rai saranno disponibili anche le due semifinali del contest, pubblicate in modalità on demand il 4 e il 5 marzo.
Al termine della serata, la puntata integrale resterà visibile su RaiPlay insieme alle clip delle esibizioni dei brani in gara e ai momenti principali dello show.
Qui il link a RaiPlay.
Gli ospiti della finale
Durante la finale del San Marino Song Contest 2026 sono attesi anche diversi ospiti. Sul palco saliranno Al Bano, Elettra Lamborghini, Tommy Cash e Cristiano Malgioglio.
Qui il cast degli artisti in gara.
La serata decreterà il vincitore del contest che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026.