Rosa Chemical al San Marino Song Contest 2026 con Mammamì

L’artista porterà sul palco il nuovo singolo nella finale del 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana.

Rosa Chemical in gara al San Marino Song Contest 2026 con Mammamì
Rosa Chemical sarà tra gli artisti in gara alla finale del San Marino Song Contest 2026, in programma venerdì 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. L’artista porterà sul palco il brano Mammamì.

La serata decreterà il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026, previsto a maggio a Vienna.

Dove eravamo rimasti

Negli ultimi anni Rosa Chemical ha costruito un percorso artistico fuori dagli schemi, attraversando linguaggi e immaginari diversi. Dopo l’esordio nel 2019 con l’EP Okay Okay!!, l’artista pubblica gli album Forever e Forever and Ever, consolidando un’estetica musicale che mescola hip hop, elettronica e pop.

Nel 2022 affianca Tananai nella serata delle cover del Festival di Sanremo, mentre nel 2023 debutta in gara all’Ariston con Made in Italy, brano che conquista il doppio disco di platino.

Nel 2024 torna a Sanremo come ospite esibendosi in Piazza Colombo con Blackout. Nel 2025 pubblica l’EP Okay Okay 2 e partecipa a diversi progetti televisivi.

Rosa Chemical in gara con Mammamì

Ora l’artista arriva al San Marino Song Contest 2026 con Mammamì, un brano che nasce da una riflessione personale e affronta il tema dell’assenza nel rapporto tra padre e figlio.

Il punto di partenza è il legame con la madre, ma il racconto si apre rapidamente a una dimensione più universale fatta di mancanze, silenzi e relazioni incompiute.

Il singolo gioca volutamente sul contrasto tra il contenuto emotivo della storia e una base musicale luminosa e leggera, scelta per alleggerire il racconto e rendere il messaggio più accessibile.

Prodotto interamente dall’artista, Mammamì si inserisce tra i brani più aperti del percorso di Rosa Chemical, sia dal punto di vista sonoro sia narrativo.

 

All Music Italia

