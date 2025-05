Rosa Chemical, 5 anni dopo l’uscita del disco d’esordio arriva il sequel “Okay Okay 2”

Cinque anni dopo la pubblicazione del suo album d’esordio, Okay Okay !!, Rosa Chemical annuncia l’uscita del sequel e svela la tracklist del nuovo EP Okay Okay 2, in uscita venerdì 16 maggio per EMI / Universal Music Italia.

Composto da sei tracce, immerse nelle sonorità trap e urban degli inizi, l’EP – di cui l’artista ha prodotto metà dei brani – è una vera e propria dichiarazione d’intenti.

Ed ecco che, dopo le numerose metamorfosi e trasformazioni che lo hanno consacrato come una delle voci più versatili e multiformi del panorama nazionale, l’artista e performer torna alle origini, ovvero alle rime crude e taglienti e all’immaginario lirico-visuale che lo hanno fatto conoscere, e rivolge lo sguardo agli stimoli visivi, al fetish, all’ambiguità sessuale e al mondo cupo, grottesco ed estremo degli esordi.

ROSA CHEMICAL, “OKAY OKAY 2”: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo i titoli di tutti i brani contenuti nell’EP Okay Okay 2, sequel del disco d’esordio di Rosa Chemical: