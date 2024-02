Rosa Chemical torna con un nuovo singolo: ecco “Blackout”

Rosa Chemical torna sulle scene musicali dopo quasi un anno di silenzio. “Blackout” è il titolo del suo nuovo singolo, in uscita l’1 marzo 2024 per Capitol Records/Universal Music Italia. Il brano è già disponibile sulle piattaforme digitali in pre-save.

Si tratta di una ballad dalla forte impronta melodica e cantautorale. “Blackout” è un pezzo basato sulla potenza emotiva ed espressiva: rievoca il romanticismo nichilista di una storia, indagando le zone di contatto tra amore e dipendenza. Se il tema della canzone è senza tempo, a renderla attuale è l’immaginario estremamente contemporaneo del cantante.

“Blackout” è stato presentato in anteprima il 7 febbraio 2024, quando Rosa Chemical si è esibito in Piazza Colombo a Sanremo. L’artista ha cantato come ospite del Festival sul palco allestito all’esterno del Teatro Ariston. In quell’occasione, ha portato in scena alcuni dei suoi brani più famosi. Tra questi, anche “Made in Italy” che è stato in gara nell’edizione 2023 del Festival e che è stato proposto riarrangiato con una speciale formazione interamente al femminile.

Rosa Chemical ha concluso lo show con “Blackout”, che inaugura un nuovo capitolo della sua carriera artistica. Per l’esibizione, il cantante ha puntato sulla potenza espressiva della performance e ha scelto un look inedito. Si è mostrato con uno stile rivoluzionato rispetto al passato: senza trucco, sobrio, elegante e sofisticato, con un total look Maison Margiela.