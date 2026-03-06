San Marino Song Contest 2026: le Pellegrina Pibigas sono due delle Erisu?

Alla finale del San Marino Song Contest 2026 di questa sera partecipa anche il misterioso duo mascherato Pellegrina Pibigas. Le due artiste si sono esibite nella stessa semifinale della band Erisu e, secondo alcune segnalazioni arrivate alla nostra redazione, i due progetti potrebbero essere collegati.

Alcuni lettori, oltre a spettatori e partecipanti al contest, sostengono infatti che due componenti delle Erisu sarebbero salite sul palco una seconda volta nella stessa serata presentandosi come Pellegrina Pibigas, questa volta con il volto coperto da passamontagna decorati.

Il duo mascherato ha conquistato l’accesso alla finale con il brano Il giorno che, mentre le Erisu avevano partecipato alla stessa semifinale con Ghost of Ninive.

PELLEGRINA PIBIGAS, IL MISTERO DEL DUO MASCHERATO

Tra i progetti più particolari emersi nelle semifinali del San Marino Song Contest 2026 ci sono sicuramente le Pellegrina Pibigas, duo che si presenta sul palco con il volto completamente coperto da passamontagna decorati con graffiti e orecchie da animale.

Le due artiste mantengono volutamente un’identità anonima e utilizzano pseudonimi, scegliendo quindi una dimensione artistica basata sul mistero e sull’immaginario.

Il progetto si è fatto conoscere anche grazie alla partecipazione al programma Nuovo Roxy Bar di Red Ronnie.

Nel presentarle, il giornalista raccontava di aver ricevuto un video con il brano Il giorno in cui arrivarono gli alieni, spiegando che la canzone era stata inizialmente proposta anche al Festival di Sanremo.

Anche il nome del progetto sembra avere un possibile riferimento letterario: Pellegrina è infatti uno dei personaggi del romanzo Il drago nella fumana dello scrittore emiliano Giuseppe Pederiali, pubblicato nel 1984.

CHI SONO LE ERISU

Nella stessa semifinale del contest si è esibita anche la band Erisu, gruppo alt-idol nato nel 2020 e composto da quattro componenti: Nantu (Venezuela), Nenlù, Ninlìl e Nunrim.

La loro musica mescola diversi generi alternativi, spaziando tra progressive rock, doom e stoner rock.

Il gruppo ha partecipato alla gara con il brano Ghost of Ninive, caratterizzato da sonorità dark e da un immaginario ispirato alla mitologia.

LE SEGNALAZIONI RICEVUTE

Dopo la messa in onda della semifinale sono arrivate alla nostra redazione alcune segnalazioni da parte di spettatori e partecipanti al contest che ipotizzano una possibile sovrapposizione tra i due progetti.

Secondo queste segnalazioni, due componenti delle Erisu si sarebbero esibite anche come Pellegrina Pibigas, partecipando alla gara una seconda volta nella stessa serata ma con un progetto differente e con il volto completamente coperto.

Una delle segnalazioni ricevute in redazione descrive così quanto osservato durante la semifinale:

“Segnalo che nella prima semifinale del San Marino Song Contest alcune cantanti hanno gareggiato due volte nella stessa gara e nella stessa serata, presentando così due progetti e canzoni diverse: hanno indossato delle maschere per la seconda esibizione per non far intendere che si trattasse delle stesse persone che si erano già esibite e che facevano parte dell’altra band.

Nello specifico, una band ‘Erisu’ composta da quattro ragazze si è esibita all’inizio della serata con una canzone; poi due delle cantanti sono andate a cambiarsi per poi ricomparire sul palco a gareggiare con una maschera sul viso che copriva completamente i tratti e sotto lo pseudonimo di ‘Pellegrina Pibigas’, falsando così la gara.

È giusto che le stesse persone possano gareggiare due volte?”

Abbiamo visionato i video delle esibizioni, dove non è semplice riconoscere la vocalità delle interpreti: nel caso delle Pellegrina Pibigas il brano elettropop utilizza diversi effetti sulla voce.

Analizzando invece alcune interviste pubblicate online nei giorni delle semifinali, le voci delle interpreti nel parlato sembrano però presentare alcune somiglianze.

In particolare, secondo alcune interpretazioni, la cantante delle Erisu con capelli rossi corti e piercing potrebbe corrispondere alla performer con la maschera con orecchie corte, mentre la componente bionda del gruppo – riconoscibile anche per gli occhi molto chiari – potrebbe essere la cantante con la maschera con orecchie lunghe.

IL COMMENTO SOTTO IL POST DI RED RONNIE

Sotto un post pubblicato sui social da Red Ronnie dedicato alle Pellegrina Pibigas è comparso anche un commento di un utente che fa riferimento alla possibile presenza delle stesse artiste in due progetti diversi.

Nel commento, che riportiamo oscurando il nome dell’autore, si legge:

“Bizzarro come queste due ragazze mascherate siano poi arrivate alla finale del San Marino Song Contest… molto interessante anche come si siano dovute mascherare facendo già parte di un altro gruppo che si è esibito nella stessa semifinale”.

COSA DICE IL REGOLAMENTO DEL SAN MARINO SONG CONTEST

Abbiamo consultato il regolamento del San Marino Song Contest per verificare se sia possibile partecipare alla gara con più progetti artistici.

Il regolamento stabilisce che i concorrenti possano partecipare sia come singoli interpreti sia come gruppo musicale. Tuttavia non sembra essere presente un riferimento esplicito che vieti la partecipazione della stessa persona all’interno di più progetti artistici nella stessa fase della competizione.

Allo stesso tempo il regolamento non chiarisce neppure in modo esplicito se un’eventualità di questo tipo, piuttosto insolita in un contest musicale, sia effettivamente consentita.

Al momento non esiste una conferma ufficiale sull’identità delle Pellegrina Pibigas né su eventuali collegamenti con le Erisu.

Resta quindi da capire se le due realtà artistiche siano realmente collegate o no.