Senhit feat Boy George in gara al San Marino Song Contest 2026

Con il brano "Superstar" tra i 10 big del concorso.

Senhit feat Boy George al San Marino Song Contest 2026
Senhit è tra i 10 Big del San Marino Song Contest 2026. Sarà in gara con Superstar, brano nato dalla collaborazione artistica con Boy George, per la prima volta sul palco della finale il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, a San Marino.

Superstar è un pop anthem che unisce energia clubbing e profondità emotiva. L’atmosfera è quella delle notti al neon, tra luci pulsanti e glamour. Il messaggio del brano è quello di trasformare le proprie fragilità in forza, uscire dall’ombra, smettere di nascondersi e prendersi il proprio spazio senza chiedere il permesso. È una celebrazione dell’autodeterminazione, un invito a mostrarsi per ciò che si è davvero, cicatrici comprese, e a rivendicare la propria unicità come valore assoluto.

Senhit e Boy George – San Marino Song Contest 2026

Senhit descrive così il brano: “Superstar non è solo una canzone. È una direzione. Dopo il successo di Adrenalina ho continuato a crescere, ma soprattutto ho iniziato a scoprire parti di me che non conoscevo così bene. Sto lavorando a tanti nuovi progetti, mi sto scoprendo più fragile, ma anche più completa. Più libera. Superstar è questo. Non è l’idea di essere irraggiungibili. È il contrario: è avere il coraggio di mostrarsi per quello che si è, con tutte le sfumature”.

Superstar è l’attitudine libera e non convenzionale che ha reso Senhit una figura riconoscibile nel panorama contemporaneo. La sua anima Freaky Queen non è un’etichetta, ma un manifesto di libertà espressiva e consapevolezza artistica.

La collaborazione con Boy George crea un ponte tra culture e generazioni, fondendo heritage pop e sensibilità contemporanea in un dialogo internazionale.

“Gli anni ’80 per me rappresentano proprio questo: libertà, eccesso, colore, identità. Ecco perché la presenza di Boy George è così simbolica. È un’icona di libertà, di autenticità, di rivoluzione personale. Non bisogna avere paura di fare nulla. Tutti siamo delle superstar. Tutti abbiamo una superstar dentro”.

