5 Marzo 2026
di
All Music Italia
Eurovision
Condividi su:
5 Marzo 2026

Senhit e l’Eurovision: il legame dell’artista con San Marino e il contest europeo

L’artista italo-eritrea è diventata negli anni una delle figure più riconoscibili del percorso eurovisivo di San Marino.

Eurovision di All Music Italia
Senhit artista di San Marino all’Eurovision Song Contest
Condividi su:

Nel panorama musicale europeo il nome di Senhit è ormai strettamente legato all’Eurovision Song Contest. L’artista italo-eritrea è infatti una delle figure che più hanno rappresentato nel tempo il percorso eurovisivo di San Marino, paese che anche quest’anno sceglierà il proprio rappresentante attraverso il San Marino Song Contest 2026.

Nel corso degli anni la cantante è tornata più volte a orbitare attorno alla manifestazione, non solo come concorrente ma anche come ambasciatrice, performer e conduttrice di eventi legati all’universo Eurovision.

Le partecipazioni di Senhit all’Eurovision

La prima esperienza eurovisiva di Senhit risale al 2011, quando San Marino la sceglie come propria rappresentante al concorso europeo con il brano Stand By. L’artista si esibisce a Düsseldorf partecipando alla semifinale del contest.

Nel 2020 la cantante viene nuovamente selezionata per rappresentare il Titano con Freaky!, ma l’edizione dell’Eurovision viene cancellata a causa della pandemia.

L’anno successivo torna quindi sul palco europeo con Adrenalina, brano realizzato insieme al rapper statunitense Flo Rida. La canzone conquista la finale dell’Eurovision Song Contest 2021, dove San Marino ottiene uno dei risultati più importanti della sua storia nella manifestazione.

Un’artista legata al mondo Eurovision

Nel tempo Senhit ha costruito un rapporto sempre più stretto con l’universo dell’Eurovision. Tra i progetti più noti c’è Freaky Trip to Rotterdam, un’iniziativa in cui l’artista ha reinterpretato alcuni classici del contest insieme a creativi internazionali.

La cantante ha inoltre collaborato con artisti della scena dance e pop internazionale come Steve Aoki e Benny Benassi, portando la sua musica su palchi e progetti che attraversano diversi paesi.

Nel 2024 è stata tra le protagoniste di Eurovision On Tour, esibendosi e conducendo diverse tappe tra Europa e Australia accanto ad alcune delle più iconiche star del contest.

Nel 2025 è tornata invece all’Eurovision nel ruolo di portavoce e ambasciatrice ufficiale di San Marino, confermando il legame costruito negli anni con la manifestazione.

Dal palco ai progetti dedicati al contest

Oltre alle partecipazioni dirette, Senhit ha ideato e realizzato progetti legati alla cultura eurovisiva. Tra questi The Purple Night, uno show che ha riunito sul palco gli artisti che negli anni hanno rappresentato San Marino all’Eurovision.

Nel 2025 ha inoltre preso parte a Eurofesta, evento italiano dedicato all’universo Eurovision, in cui ha ricoperto il ruolo di cantante e conduttrice, rafforzando ulteriormente il suo legame con il mondo del contest.

All Music Italia

Articoli più letti

Analisi delle classifiche di Sanremo 2026 e della vittoria Sal Da Vinci 1

Sanremo 2026, l'analisi delle classifiche. Come è arrivata la vittoria di Sal Da Vinci?
Carlo Conti a Sanremo 2026 2

Carlo Conti a Radio Toscana: "Per me il brano più bello di Sanremo 2026 era quello di Fedez e Masini"
Carlo Conti durante Sanremo 2026 3

Sanremo 2026, (anche) Carlo Conti sbaglia: Sal Da Vinci non ha vinto grazie alla sala stampa
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sal Da Vinci sul palco dell'Ariston con il brano Per sempre sì a Sanremo 2026 5

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con "Per sempre sì": la classifica finale e tutti i premi
Serale Amici 25 21 marzo possibile data e allievi magliati 6

Amici 25, quando inizia il Serale? Data e allievi magliati
Fedez e Marco Masini al Festival di Sanremo 2026 7

Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026 con “Male necessario”: testo e significato
Sanremo 2026 dati streaming Spotify classifica artisti 8

Sanremo 2026, lo streaming cambia la classifica: Samurai Jay domina, Sal Da Vinci vola all’estero
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Logo ufficiale del San Marino Song Contest 2026 10

San Marino Song Contest 2026: chi sono i finalisti della finale del 6 marzo

Cerca su A.M.I.