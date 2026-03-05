Senhit e l’Eurovision: il legame dell’artista con San Marino e il contest europeo

Nel panorama musicale europeo il nome di Senhit è ormai strettamente legato all’Eurovision Song Contest. L’artista italo-eritrea è infatti una delle figure che più hanno rappresentato nel tempo il percorso eurovisivo di San Marino, paese che anche quest’anno sceglierà il proprio rappresentante attraverso il San Marino Song Contest 2026.

Nel corso degli anni la cantante è tornata più volte a orbitare attorno alla manifestazione, non solo come concorrente ma anche come ambasciatrice, performer e conduttrice di eventi legati all’universo Eurovision.

Le partecipazioni di Senhit all’Eurovision

La prima esperienza eurovisiva di Senhit risale al 2011, quando San Marino la sceglie come propria rappresentante al concorso europeo con il brano Stand By. L’artista si esibisce a Düsseldorf partecipando alla semifinale del contest.

Nel 2020 la cantante viene nuovamente selezionata per rappresentare il Titano con Freaky!, ma l’edizione dell’Eurovision viene cancellata a causa della pandemia.

L’anno successivo torna quindi sul palco europeo con Adrenalina, brano realizzato insieme al rapper statunitense Flo Rida. La canzone conquista la finale dell’Eurovision Song Contest 2021, dove San Marino ottiene uno dei risultati più importanti della sua storia nella manifestazione.

Un’artista legata al mondo Eurovision

Nel tempo Senhit ha costruito un rapporto sempre più stretto con l’universo dell’Eurovision. Tra i progetti più noti c’è Freaky Trip to Rotterdam, un’iniziativa in cui l’artista ha reinterpretato alcuni classici del contest insieme a creativi internazionali.

La cantante ha inoltre collaborato con artisti della scena dance e pop internazionale come Steve Aoki e Benny Benassi, portando la sua musica su palchi e progetti che attraversano diversi paesi.

Nel 2024 è stata tra le protagoniste di Eurovision On Tour, esibendosi e conducendo diverse tappe tra Europa e Australia accanto ad alcune delle più iconiche star del contest.

Nel 2025 è tornata invece all’Eurovision nel ruolo di portavoce e ambasciatrice ufficiale di San Marino, confermando il legame costruito negli anni con la manifestazione.

Dal palco ai progetti dedicati al contest

Oltre alle partecipazioni dirette, Senhit ha ideato e realizzato progetti legati alla cultura eurovisiva. Tra questi The Purple Night, uno show che ha riunito sul palco gli artisti che negli anni hanno rappresentato San Marino all’Eurovision.

Nel 2025 ha inoltre preso parte a Eurofesta, evento italiano dedicato all’universo Eurovision, in cui ha ricoperto il ruolo di cantante e conduttrice, rafforzando ulteriormente il suo legame con il mondo del contest.