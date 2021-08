Senhit chiama Steve Aoki per produrre il remix di Adrenalina

Sono passati diversi mesi dalla partecipazione di Senhit all’Eurovision Song Contest nelle vesti di rappresentante di San Marino. Ora la cantante italo eritrea è pronta a lanciare una nuova versione del brano presentato in gara con una nuova collaborazione internazionale.

Adrenalina ft. FLO RIDA ad oggi ha superato 11 milioni di stream su Spotify ed è entrata in classifica in 22 Paesi.

Ora, mentre la cantante è al lavoro sui nuovi brani che la vedranno collaborare con riconosciuti autori internazionali, esce una nuova versione del brano… un remix firmato da uno dei più grandi Producer mondiali, STEVE AOKI.

Esce infatti il 27 agosto 2021, in radio e in digitale, Adrenalina ft. Flo Rida (Steve Aoki remix), versione già disponibile in pre order qui.

Questa nuova collaborazione, che da alla canzone un’aggiunta di energia e esplosione nel ritornello, segue quelle con Producer del calibro di Brian Higgins e Benny Benassi.

Adrenalina è un up tempo con un ritmo coinvolgente e uno stile internazionale, in cui si fondono electro pop, suoni latini e anche strumenti particolari che provengono dall’Eritrea, terra di origine di Senhit, ovvero il keberö (tamburo) e il krar (chitarra).

Il video vede alla regia Luca Tommassini che da tempo cura le coreografie delle Perfomance dell’artista.

Senhit tra l’altro è stata premiata con Tommassini dai club OGAE (ovvero i più importanti fan club dell’EUROVISION SONG CONTEST) di ben quattordici nazioni per il progetto #FreakyTripToRotterdam, una serie di video in un cui l’artista ha omaggiato brani della storia Eurovisiva.