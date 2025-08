Eurofesta: ecco la line up dell’evento dedicato all’eurovision song contest

Eurofesta è un nuovo evento dedicato alla musica e alla sua energia. Si tratta del primo live in Italia che porta sul palco i protagonisti italiani e internazionali di Eurovision Song Contest. L’evento è previsto per il 13 dicembre 2025 all’E-Work Arena di Busto Arsizio (VA).

Eurofesta vuole riproporre lo spirito dell’Eurovision Song Contest in chiave festival. La kermesse celebra la musica europea ispirandosi al fasto e alla spettacolarità dell’Eurovision, programma di culto a livello globale ed evento televisivo non sportivo più seguito al mondo.

La serata è presentata da Senhit, artista italiana di fama internazionale e nota per le sue partecipazioni all’Eurovision come rappresentante di San Marino. Oltre a condurre la serata, l’artista si esibirà.

La line up della prima edizione di Eurofesta è in fase di definizione. Ad oggi, hanno confermato la propria partecipazione Kyle Alessandro, Shkodra Elektronike, Ziferblat, Emmelie De Forest, Keiino, Efendi, Sunstroke Project, Raiven, Luke Black e Aiko.

La line up di “Eurofesta”

Kyle Alessandro è tra gli artisti più attesi. Ha rappresentato la Norvegia all’Eurovision 2025 con Lighter. Il brano è entrato nella top 5 dei video dell’Eurovision più visti a giugno; e ha raggiunto oltre 36 milioni di streaming, risultando tra i brani più ascoltati dell’ESC 2025.

Shkodra Elektronike (ossia, Beatriçe Gjergji e Kolë Laca) ha rappresentato l’Albania all’Eurovision 2025 con il brano Zjerm. Il duo si è piazzato all’8° posto, ottenendo il miglior piazzamento per l’Albania negli ultimi anni e il terzo migliore di sempre.

La band Ziferblat ha rappresentato l’Ucraina all’Eurovision di quest’anno con il brano Bird of Pray, classificandosi nella top 10. Si distingue per il suo stile musicale caratteristico e i testi toccanti.

Emmelie De Forest è la vincitrice dell’Eurovision 2013 con il brano Only Teardrops. Ha incantato tutti con la sua bellissima voce e la splendida messa in scena, assicurando alla Danimarca la terza vittoria al contest.

Keiino è il trio composto da Alexandra, Tom e Fred. Ha rappresentato la Norvegia all’Eurovision 2019 con la canzone Spirit of the Sky, che è risultata la più votata quell’anno dal pubblico.

Efendi ha rappresentato l’Azerbaigian nel 2021 con il brano Mata Hari. La sua performance è tra le più memorabili dell’Eurovision degli ultimi anni. Quest’anno è stata protagonista di una suggestiva esibizione speciale all’Eurovision 2025, con il pezzo Cleopatra con cui avrebbe dovuto esibirsi all’ESC 2020 cancellato a causa del Covid.

Sunstroke Project hanno rappresentato la Moldavia due volte all’Eurovision. Il loro brano del 2010, Run Away with Olia Tira, ha ottenuto oltre 38 milioni di streaming sul canale ufficiale YouTube dell’Eurovision. Nel 2017 sono tornati all’Eurovision con il brano Hey Mamma e si sono classificati terzi, ottenendo il miglior risultato moldavo all’Eurovision finora.

Raiven ha rappresentato la Slovenia all’Eurovision 2024 con il brano Veronika. Oltre al suo Eurovision hit, a Eurofesta eseguirà anche un inedito.

Luke Black ha rappresentato la Serbia nel 2023 con Samo Mi Se Spava. La sua canzone e la sua performance si sono distinte per la loro unicità all’Eurovision di quell’anno, non passando inosservate.

Aiko ha rappresentato la Repubblica Ceca con il brano Pedestal nel 2024. Non si è qualificata per la finale, ma ha ricevuto il premio “Non-qualifying show-stopper”, considerata la miglior artista non qualificata dell’Eurovision 2024 secondo i voti dei fan dell’ESC. A Eurofesta canterà anche Mi Amor, insieme a Kat della band Megara (San Marino 2024).