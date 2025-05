Eurofesta il primo evento live dedicato all’Eurovision Song Contest

Sabato 13 dicembre, alle ore 20:00, si svolgerà presso la E-Work Arena di Busto Arsizio (Varese) la prima edizione di EUROFESTA.

La festa ed il live celebreranno l’Eurovision Song Contest, l’evento televisivo non sportivo più seguito al mondo.

EUROFESTA è un progetto ideato da Individual Music in collaborazione con ZED Live, OGAE Italia e Turin is Calling e nasce per offrire al pubblico italiano l’esperienza immersiva che l’Eurovision può regalare e l’emozione che milioni di fan vivono ogni anno seguendo la manifestazione trasformandola in una vera e propria festa europea della musica dal vivo, senza confini, senza barriere e tutta da ballare.

EUROFESTA

EUROFESTA è un nuovo palcoscenico dedicato alla musica, all’inclusione e all’energia pop. Si tratta del primo evento live in Italia che celebra lo spirito dell’Eurovision. Sarà un’esperienza unica che porta sul palco fino a 15 artisti internazionali e italiani, tutti grandi protagonisti di Eurovision Song Contest.

I primi ospiti

I primi due nomi annunciati sono Efendi e Sunstroke Project direttamente da Azerbaigian e Moldavia.

Efendi ha rappresentato l’Azerbaigian nel 2021 con il brano Mata Hari, e la sua performance è tra le più memorabili dell’Eurovision degli ultimi anni. Efendi avrebbe dovuto esibirsi, con il brano Cleopatra, già all’Eurovision Song Contest 2020 ma l’edizione fu cancellata a causa del Covid.

Quest’anno era tra gli ospiti della seconda semifinale nella quale si è esibita proprio con il brano Cleopatra.

I Sunstroke Project, invece, hanno rappresentato la Moldavia due volte all’Eurovision, nel 2010 e nel 2017.

Il loro brano del 2010 Run Away with Olia Tira, è diventato virale qualche anno dopo la loro partecipazione all’Eurovision e da allora ha ottenuto oltre 38 milioni di streaming sul canale ufficiale YouTube dell’Eurovision, ad oggi è ancora spesso presente nella top 20 mensile dei video più visti dell’ESC.

Nel 2017 i Sunstroke Project sono tornati in gara all’Eurovision con il brano Hey Mamma, ottenendo il terzo posto nella classifica finale, il miglior risultato finora ottenuto per la Moldavia.

Gli organizzatori dell’evento dichiarano: “EUROFESTA è l’occasione per vivere l’Eurovision dal vivo, con la libertà e l’energia che solo un festival può dare”.