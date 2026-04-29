Pinguini Tattici Nucleari nuovo singolo in arrivo? Nelle ultime ore sono comparsi alcuni cartelloni misteriosi tra Milano, Londra e Madrid, con un pinguino disegnato su fondo arancione e tre parole in tre lingue diverse: “Sorry”, “Scusa” e “Lo siento”.

Il riferimento alla band guidata da Riccardo Zanotti sembra piuttosto chiaro. Nessun annuncio ufficiale, al momento, ma la campagna ha tutta l’aria di anticipare nuova musica per l’estate 2026.

Pinguini Tattici Nucleari: i cartelloni con “Sorry”, “Scusa” e “Lo siento”

Ormai è diventata una prassi per molti grandi annunci discografici: prima del comunicato, prima dei post social, arrivano i cartelloni. Questa volta, però, la geografia della campagna è più ampia del solito.

Le immagini stanno comparendo a Milano, Londra e Madrid. Nei maxi schermi e negli spazi pubblicitari si vede un pinguino stilizzato, accompagnato da parole legate allo stesso campo semantico: “Sorry”, “Scusa” e “Lo siento”.

Tre lingue, un messaggio semplice e una grafica riconoscibile. Quanto basta per accendere l’attenzione attorno ai Pinguini Tattici Nucleari, tra le band italiane più forti degli ultimi anni sul fronte discografico e live.

Il significato delle scritte sui cartelloni dei Pinguini Tattici Nucleari

Il significato delle parole apparse sui cartelloni non è ancora stato spiegato dalla band. “Sorry”, “Scusa” e “Lo siento” potrebbero essere indizi legati al titolo del nuovo singolo, a una frase del testo o al concept della prossima uscita.

La scelta di usare più lingue apre anche un’altra lettura: una campagna pensata non solo per il pubblico italiano, ma con un respiro più internazionale. Per ora, però, siamo nel campo degli indizi.

La certezza è che i Pinguini Tattici Nucleari non pubblicano un nuovo progetto di inediti dal disco Hello World, uscito il 6 dicembre 2024. Da quell’album sono stati estratti diversi brani, tra cui una nuova versione di Bottiglie vuote con Max Pezzali e Amaro.

Dopo Hello World , i Pinguini Tattici Nucleari preparano nuova musica?

La tempistica lascia pensare a un possibile singolo estivo. I cartelloni arrivano dopo una lunga fase legata a Hello World e in un momento in cui la band ha già annunciato il ritorno negli stadi per il 2027.

La data di uscita e il titolo del brano non sono ancora stati comunicati. Le parole apparse nei cartelloni potrebbero però diventare la chiave del prossimo annuncio.

Per una band abituata a costruire narrazioni molto riconoscibili attorno ai propri brani, dalla scrittura ai visual, una campagna di questo tipo sembra muoversi nella stessa direzione: pochi elementi, un messaggio ripetuto, un simbolo immediato.

Pinguini Tattici Nucleari negli stadi nel 2027: le date del tour

Il prossimo grande passaggio live dei Pinguini Tattici Nucleari sarà il Tour Stadi 2027, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. L’annuncio è arrivato dopo il successo dell’Hello World Tour, che nel 2025 ha registrato 9 date sold out e oltre 420.000 biglietti venduti.

Queste le prime date annunciate:

4 giugno 2027 – Stadio Comunale – Bibione

– – 8 giugno 2027 – Stadio Dall’Ara – Bologna

– – 12 giugno 2027 – Allianz Stadium – Torino

– – 17 giugno 2027 – Stadio San Siro – Milano

– – 21 giugno 2027 – Stadio Euganeo – Padova

– – 24 giugno 2027 – Stadio San Nicola – Bari

– – Data TBC – Napoli

– 3 luglio 2027 – Stadio Franco Scoglio – Messina

– – 8 luglio 2027 – Stadio Olimpico – Roma

Per la data di Napoli, la venue sarà comunicata prossimamente.

Il teaser del tour con Andrea Pisani

L’annuncio del tour negli stadi era stato anticipato da un video teaser pubblicato sui social della band, costruito attorno alla domanda che molti fan continuavano a rivolgere ai componenti del gruppo: “Ma concerti non ne fate più?”.

Nel video compare anche il comico Andrea Pisani. La scena si ripete in diversi luoghi: durante una corsa, dal barbiere, al bar, tra le raccomandate di casa e perfino al bowling.

La gag si chiude al cinema con Riccardo Zanotti, raggiunto dalla stessa domanda da uno spettatore seduto accanto a lui in sala.

I numeri dei Pinguini Tattici Nucleari

Negli ultimi anni i Pinguini Tattici Nucleari si sono imposti come una delle realtà più solide della musica italiana, tra classifiche, stream e live.

La band conta oggi 86 Dischi di Platino e 11 Dischi d’Oro. Numeri che spiegano anche il peso di ogni nuovo indizio discografico: quando si muove una campagna attorno ai Pinguini Tattici Nucleari, l’attenzione non resta confinata ai fan.