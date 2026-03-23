Pinguini Tattici Nucleari, “Cena di Classe”: testo e significato del brano che ha ispirato il film

I Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di Cena di Classe, brano contenuto nell’album Fake News (cinque dischi di platino), che ha ispirato l’omonima commedia diretta da Francesco Mandelli, nelle sale dal 26 marzo. Una canzone che parla chiaro: le promesse dei diciott’anni che si scontrano con la vita adulta.

Per accompagnare l’uscita del film, la band pubblica un nuovo video ufficiale prodotto da Roadmovie, dove le scene della pellicola si incrociano con un’esibizione live. Il 27 marzo esce anche la colonna sonora originale curata da Riccardo Zanotti e Marco Paganelli (Sony Music), che oltre ai brani strumentali include l’inedito We Failed cantato da LYSA.

Cena di classe, il film e la colonna sonora

Il film racconta la storia di un gruppo di ex compagni di liceo che si rivedono diciassette anni dopo il diploma per il funerale di un amico. Nel cast ci sono Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Roberto Lipari, Francesco Mandelli, Nicola Nocella e Andrea Pisani. Una serata partita all’insegna della nostalgia che finisce per far emergere segreti e confessioni di una generazione stretta tra quello che voleva essere e quello che è oggi.

La colonna sonora curata da Zanotti e Paganelli ha questa tracklist:

Qui si fa la storia We Failed Poesia Tagliata Do you really wanna know? Tra i Corridoi Ricordo Irruzione Romeo Bugiardo Marisa Bolla

Sul fronte live, i Pinguini Tattici Nucleari torneranno negli stadi nel 2027 (produzione Magellano Concerti). Il tour partirà il 4 giugno da Bibione per poi spostarsi a Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari, Messina e Roma. Manca ancora l’annuncio della data di Napoli.

Significato del brano dei pinguini tattici nucleari

Cena di classe racconta esattamente cosa succede quando il tempo smonta le certezze. Il testo di Riccardo Zanotti fotografa il passaggio da “classe scolastica” a “classe sociale”, mettendo in fila compromessi e scelte di convenienza. Ci sono i capelli persi di Alex, il matrimonio infelice di Daniela, Marco che fa il finto sommelier per farsi notare. Un ritratto crudo di chi si siede a un tavolo per fare i conti con la realtà.

Pinguini Tattici Nucleari, Cena di Classe: testo della canzone

Le promesse che fai a diciott’anni o durano un giorno o una vita intera

E per quanto sia strano un “per sempre” si può consumare in un sabato sera

La 5ªD del 2000 brindò alla maturità su una spiaggia ad Ibiza

Promettendosi l’uno con l’altro: “Non perdiamoci mica di vista”

È da allora che Bonelli chiama una volta all’anno La Perla di Mare

Prenota per venti, si presentano in dieci e lui finge sempre di non restarci male

Arriva per primo ed ancora profuma di ansia e di immaturità

Quella che la prof di religione scambiava per ribellione

Quella di scienze per fragilità

Alex ha smesso con la poеsia ed ha abbandonato la scapigliatura

E si è convinto che usando il Minoxidil potrà arginare la sua stempiatura

E fuma in faccia a Michael “il matto” che studiava poco, secondo papà

Che avrebbe voluto un figlio notaio ed ha ottenuto un figlio No TAV

E Laura guarda Marco atteggiarsi a sommelier solo per farsi notare

Perché la cena di classe scompare, diventa una cena di classe sociale

Eppure un tempo eran predestinati, si parlava di avere bambini

Pure i nomi sembravan perfetti, come in quel pezzo della Pausini

Qualcuno poi nomina la prof Bianco, le ore di fisica a parlar di universo

Per dimostrarci che il tempo sia fluido, che relativo, un po’ come il sesso

Per far capire le stelle agli scemi servono Laika da poter bruciare

La Bianco ora è cenere che sporca i divani di chi ancora usa la parola “normale”

Daniela ha inghiottito cinque lividi e si specchia dentro una margherita

E con il trucco si è coperta l’occhio nero e si strofina la fede tra le dita

Mentre Romeo ubriaco fradicio tenta di recitare a memoria il Cinque Maggio

Lei lo sorregge ed alza gli occhi al cielo e prega Dio di farle avere coraggio

Di farle avere coraggio

Fra croste di pizza e calici vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca

Dieci anime perse s’ingarbugliano tra loro come in cuffie nella tasca di una giacca

Nell’istante in cui entrano alla Perla di Mare sanno già che lo rimpiangeranno

Mentre paga, Bonelli, sorseggia l’amaro e dice al barista: “Ci si vede tra un anno”