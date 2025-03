I Pinguini Tattici Nucleari lanciano “Bottiglie vuote” ft. Max Pezzali, un brano che unisce due generazioni

Pinguini Tattici Nucleari testo e significato di Bottiglie vuote, singolo in uscita in una nuova versione con Max Pezzali.

La band capitanata da Riccardo Zanotti si prepara a tornare in radio e sulle piattaforme con un singolo che unisce due generazioni della musica pop italiana.

Bottiglie Vuote, questo il titolo del nuovo brano in uscita l’11 aprile, vede la partecipazione straordinaria di Max Pezzali come anticipato dai video pubblicati sui social negli scorsi giorni.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI FT. MAX PEZZALI

La canzone era già parte della tracklist dell’album Hello World, ma l’inserimento di Max ne cambia sensibilmente il tono e l’atmosfera. In un mix perfetto tra nostalgia e contemporaneità, l’inconfondibile voce degli 883 si intreccia con lo storytelling dei Pinguini, per un risultato dal sapore agrodolce che parla dritto al cuore.

Bottiglie Vuote: significato

Nel brano si respira quell’aria di fine serata che solo le bottiglie mezze vuote possono raccontare. C’è malinconia ma anche leggerezza, un senso di vuoto che diventa condivisione. Le parole disegnano la fotografia di rapporti in bilico, serate che si sfaldano nel silenzio, promesse non mantenute. Un classico racconto di provincia aggiornato al presente, in cui passato e presente si fondono senza frizioni.

“Non volevo avere ragione, volevo solo che mi ascoltassi” è una delle frasi che più colpiscono nel testo, in linea con la poetica dei Pinguini, ma perfettamente cucita addosso anche alla scrittura di Pezzali, che condivide con Riccardo Zanotti la capacità di rendere epico anche il dettaglio più semplice.

L’incontro tra i due mondi non è solo musicale, ma anche generazionale: i trentenni cresciuti con gli 883 e i più giovani che hanno abbracciato la narrazione dei Pinguini si ritrovano nello stesso brano, uniti dal bisogno di riconoscersi e di raccontarsi.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – BOTTIGLIE ROTTE – TESTO

di Riccardo Zanotti, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti

C’è una storia sepolta dentro questo mare

Come una siringa da non calpestare

Un’estate che scappa e non ritorna più

Tu per cosa sei nata? Per saper volare?

Però quando ti tuffi sei spettacolare

In questo cielo dipinto di nero Anish Kapoor

Hai letto la mia lettera, era piena di postille

Sono un figlio di Troia però pure di Achille

Conosci le mie debolezze, ma tu non vuoi

dirle

A me che ne ho mille mille mille

Vorrei portarti al mare alle quattro di notte

Quando tutti dormono tranne le onde

Stare a guardare gli aerei che vanno a New

York

Ti hanno legata al mondo per le caviglie

Ma nascondi i sogni nelle bottiglie

Vuote, che cuore, e speri che le troverò

Sul tavolino dell’Algida la vita sfuma

Si ritorna bambini a chiedere la spuma

A fumare una cannuccia come fosse una

Lucky Strike

(Eh no, eh no)

La cenere non si mischia con la sabbia

C’è chi cresce per noia, chi perché si

cambia

In fondo tutti hanno una storia da non

raccontare mai

Hai pianto troppe lacrime per questo tuo

imbecille

Ma proverò a rimettertele dentro le pupille

Sei come il mare: unica, io come le

conchiglie

Sai ce ne sono mille mille mille

Vorrei portarti al mare alle quattro di notte

Quando tutti dormono tranne le onde

Stare a guardare gli aerei che vanno a New

York

Ti hanno legata al mondo per le caviglie

Ma nascondi i sogni nelle bottiglie

Vuote, che cuore, e speri che le troverò

Ti darò un nome nuovo in ogni lingua

Potrò chiamarti da turista

Pure se ti so a memoria

Noi figli della luna, noi grandi aspettative

Noi scappati di casa, noi nudi nel cortile

Noi lettere d’amore chiuse in una bottiglia

Noi sconosciuti ieri, ma oggi già famiglia

Vorrei portarti al mare alle quattro di notte

Quando tutti dormono tranne le onde

Stare a guardare gli aerei che vanno a New

York

Ti hanno legata al mondo per le caviglie

Ma nascondi i sogni nelle bottiglie