Una bottiglia, un messaggio e due mondi pop pronti a unirsi: cosa stanno per annunciare Max Pezzali e i Pinguini Tattici Nucleari?

Domenica 30 marzo porta una doppia novità: il cambio dell’ora e, nel mondo della musica italiana, un annuncio che potrebbe far impazzire fan di diverse generazioni. Sui social è comparso un video enigmatico, ma i protagonisti sono chiari: Max Pezzali e i Pinguini Tattici Nucleari. E ora gli indizi portano verso un possibile nuovo singolo, i primo in duetto, o un grande evento live.

Una collaborazione tra passato e presente del pop italiano

Da una parte Max Pezzali, fondatore degli 883 e autore di brani generazionali rimasti nella storia del pop italiano. Dall’altra i Pinguini Tattici Nucleari, band che dopo Ringo Starr a Sanremo 2020 ha visto la crescita vertiginosa di un percorso soprattutto live, già di successo, arrivando a conquistare 79 dischi di platino, 11 dischi d’oro e i sold out negli stadi.

Non è un mistero che spesso i Pinguini siano stati paragonati agli 883: stesso spirito pop, testi che parlano con leggerezza (ma mai banalità) di amore, amicizia e quotidianità, e una scrittura diretta ma ricca di immagini.

Dalla leggenda all’amicizia

Si racconta che, prima della fama, i giovani Pinguini siano arrivati a suonare le loro canzoni a casa di Max Pezzali. Realtà o leggenda, ciò che è certo sono le parole affettuose che Max ha speso pubblicamente per Riccardo Zanotti: «Nella penna di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, vedo una capacità di narrazione simile alla mia. Lui vive le cose proprio come le vivo io…Ecco: in lui rivedo me da giovane“.

Negli ultimi anni i due mondi si sono già incontrati sul palco. Uno degli esempi è stato il concerto di Pezzali al Circo Massimo, in cui Max ha cantato con la band Giovani Wannabe e Rotta x casa di Dio, quest’ultima inclusa anche nel disco celebrativo Max Forever.

Un nuovo singolo in arrivo o un live evento?

Sui profili social di entrambi è comparso un video criptico: una bottiglia che galleggia sull’acqua, contenente un messaggio. Quando viene aperto, compare un’immagine in stile 8bit, con i Pinguini Tattici Nucleari attorno a un fuoco. La stessa immagine era stata utilizzata l’anno scorso per spoilerare l’uscita del disco Hello World, e oggi è la locandina ufficiale del tour negli stadi 2025.

Nessun annuncio ufficiale, almeno per ora. Ma un dettaglio fa sognare i fan: attorno a quel fuoco, potrebbe sedersi anche Max Pezzali. E se così fosse, sarebbe in arrivo la prima collaborazione tra i due mondi pop italiani più amati degli ultimi decenni…. ma sarà una collaborazione discografica con un nuovo singolo, un brano inedito in duetto, o un grande evento live?

I fitti calendari live di entrambi farebbero optare per la prima ipotesi ma chissà… di sicuro per scoprirlo non servirà aspettare molto.

La situazione discografica dei due artisti

I Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato a dicembre 2024 Hello World, ottavo progetto discografico (disco di platino) che li ha riportati al centro dell’attenzione mediatica e commerciale. Max Pezzali, invece, raccolte a parte, è fermo dal punto di vista discografico: l’ultimo album di inediti è Qualcosa di nuovo (2020), mentre Discoteche abbandonate, singolo uscito a luglio del 2024 senza ottenere grandi risultati.

In compenso, Max continua a dominare la scena live, con tour da record e sold out nei palasport e negli stadi, superando brillantemente anche il limite legale nell’uso del brand 883 dopo la rottura con Claudio Cecchetto.

In attesa dell’annuncio ufficiale questi i prossimi appuntamenti live di Max Pezzali e dei Pinguini Tattici Nucleari.

Date tour 2025 e 2026

Pinguini Tattici Nucleari – Tour 2025

07 giugno – RCF Arena (Campovolo) · Reggio Emilia

10 giugno – Stadio San Siro · Milano

11 giugno – Stadio San Siro · Milano

14 giugno – Arena della Marca · Treviso – Villorba

17 giugno – Stadio Olimpico Grande Torino · Torino

21 giugno – Stadio del Conero · Ancona

25 giugno – Visarno Arena · Firenze

28 giugno – Stadio Diego Armando Maradona · Napoli

04 luglio – Stadio Olimpico · Roma

Max Pezzali – Tour 2025/2026

12 luglio 2025 – Imola · Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

23 giugno 2026 – Roma · Stadio Olimpico

11 luglio 2026 – Milano · Stadio San Siro

12 luglio 2026 – Milano · Stadio San Siro

