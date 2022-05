“Giovani Wannabe” è il titolo del nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

Pinguini Tattici Nucleari Giovani Wannabe significato del testo del nuovo singolo della band che, negli ultimi due anni, ha collezionato numeri da record.

I numeri della band capitanata da Riccardo Zanotti, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020, parlano chiaro.

Due anni ai vertici delle classifiche con oltre 900 milioni di streaming, vicinissimi ormai al miliardo, e il recente triplo disco di platino per l’album AHIA!

Ora è tempo di aprire una nuova epoca, live e discografica, per la band.

Pinguini tattici nucleari Giovani Wannabe significato

Venerdì 27 maggio arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo Giovani Wannabe fuori per Columbia Records Italy/Sony Music Italy

Nel brano c’è una vera e propria riappropriazione culturale di un termine mutuato dall’inglese, “wannabe“, che viene ripreso in un’accezione tutta positiva e che vuole raccontare la “fame” di chi cerca, giorno dopo giorno, di trovare il suo posto nel mondo, a prescindere dall’età anagrafica.

Ecco come ne parla Riccardo Zanotti:

Il nostro nuovo singolo si chiama Giovani wannabe, e il titolo contiene un binomio di parole per noi molto importanti. Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all’età anagrafica, quanto alla “fame”. Il giovane ha fame di trovare il suo posto nel mondo. Wannabe invece è preso a prestito dall’inglese.

Come band siamo sempre stati legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano. Generalmente wannabe ha un’accezione negativa ma, nel nostro caso, vogliamo attuare una riappropriazione culturale e dargli una connotazione positiva, perché in un mondo che non trova posto per noi, non ci resta che essere dei wannabe e immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca.

Il tema del viaggio è centrale e metaforico. Ci sono viaggi che fanno scoprire il mondo e come funziona, viaggi che fanno capire chi siamo e viaggi che servono per raccontare chi siamo agli altri. Giovani Wannabe è un po’ tutti e tre: vuole descrivere i giovani, che sono le anime viaggiatrici per eccellenza.

Wannabe è affermazione culturale, è un insulto eletto a bandiera. Le autostrade che portano al mare citate nel ritornello sono una metafora dei viaggi duri, lunghi e polverosi che però alla fine ti portano nel migliore dei posti. “Le autostrade ci sono sempre state care: sono non luoghi che acquistano il significato e il valore della gente che ci passa, ci lavora e ci spende ore e giorni. Proprio perché la vita del musicista è vissuta sì sul palco ma soprattutto in strada, on the road, questa canzone sa anche un po’ di live… il che è perfetto, visto che torneremo finalmente sul palco!”

Dove eravamo rimasti tour

Questo il calendario del Dove eravamo rimasti tour

14 giugno 2022 | Conegliano (TV) @ Zoppas Arena (recupero data 19/02/2022) – SOLD OUT

16 giugno 2022 | Padova @ Kioene Arena (recupero data 12/03/2022) – SOLD OUT

17 giugno 2022 | Montichiari (BS) @ PalaGeorge (recupero data 11/03/2022) – SOLD OUT

19 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 14/03/2022) – SOLD OUT

20 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 15/03/2022) – SOLD OUT

22 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 08/03/2022) – SOLD OUT

23 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 09/03/2022) – SOLD OUT

25 giugno 2022 | Eboli (SA) @ Palasele (recupero data 05/03/2022) – SOLD OUT

27 giugno 2022 | Torino @ Pala Alpitour (recupero data 26/02/2022) – SOLD OUT

30 giugno 2022 | Casalecchio di Reno (BO) @Unipol Arena (recupero del 28/02/2022) – SOLD OUT

2 luglio 2022 | Ancona @ PalaPrometeo (recupero data 03/03/2022) – SOLD OUT

4 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 21/02/2022) – SOLD OUT

6 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 23/02/2022) – SOLD OUT

7 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 24/02/2022) – SOLD OUT

CALENDARIO OUTDOOR

9 luglio 2022 | Parma @ Parma Cittàdella musica c/o Parco Ducale – NUOVA DATA

10 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival c/o Piazza Medford – NUOVA DATA

14 luglio 2022 | Cosenza @ Rendano Arena c/o Piazza XV Marzo – NUOVA DATA

16 luglio 2022 | Catania @ Wave Summer Music c/o Villa Bellini – NUOVA DATA

22 luglio 2022 | Bergamo @ Bergamo Summer Music c/o Arena Estiva Fiera – NUOVA DATA

24 luglio 2022 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest c/o Parco della Pace – NUOVA DATA

26 luglio 2022 | Genova @ Balena Festival c/o Arena del Mare – NUOVA DATA

29 luglio 2022 | Francavilla Al Mare (CH) @Shock Wave Festival – Lungomare Tosti -NUOVA DATA

31 luglio 2022 | Matera (MT) @ Sonic Park Matera c/o Cava del Sole – NUOVA DATA

8 agosto 2022 | Verona @ Arena di Verona (EVENTO SPECIALE) – NUOVA DATA

13 agosto 2022 | Cattolica (RN) @ Arena Regina – NUOVA DATA

Pinguini tattici Nucleari Giovani Wannabe testo e audio

In arrivo venerdì 27 maggio