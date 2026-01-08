8 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
8 Gennaio 2026

TIZIANO FERRO: la verità di “Sono un grande” arriva in radio (e il tour vola)

Il tour "Stadi 2026" supera già i 350.000 biglietti venduti.

News di All Music Italia
Tiziano Ferro primo piano per il lancio del singolo Sono un grande e tour negli stadi 2026
Condividi su:

Il 2026 di Tiziano Ferro si apre nel segno della continuità. Da venerdì 9 gennaio arriva infatti in rotazione radiofonica SONO UN GRANDE, title track del suo ultimo progetto discografico pubblicato per Sugar Music (trovate qui testo e significato del brano).

Il brano, scritto dallo stesso Tiziano Ferro insieme a Roberto Casalino e Simone Cremonini, vede alla produzione la firma di Marco Sonzini e Stefano “Zef” Tognini. Si tratta di un pezzo centrale nell’economia del disco, un’opera che il cantautore ha definito terapeutica e necessaria per sancire l’inizio della seconda parte della sua carriera, ora accompagnato dal team di Big Picture Management.

tiziano ferro – sono un grande: “L’unico obbligo è la verità”

Nelle parole di Tiziano emerge la volontà di un contatto diretto e schietto con il proprio pubblico: “L’unico obbligo che ho sempre avuto nei confronti di chi mi ascolta è la verità, in maniera quasi brutale”, spiega l’artista. “Anche se non sento di essere ‘un grande’, mettiamolo tra le opzioni. Questa canzone è qui per ricordarmi che le supposizioni possono diventare nuove affermazioni di vita”.

Dopo i primi estratti Cuore Rotto e Fingo&Spingo, la title track arriva a dare nuova linfa a un album che ha già debuttato al primo posto della classifica FIMI.

STADI 26: Numeri da record

Mentre la musica viaggia nell’etere, cresce in modo esponenziale l’attesa per il ritorno live. A cinque mesi dal via, il tour STADI 26 ha già venduto oltre 350.000 biglietti. Un risultato che ha spinto l’organizzazione di Live Nation a raddoppiare gli appuntamenti di Milano e Roma.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Le date del tour 2026

  • 30 maggio: LIGNANO – Stadio Teghil
  • 6 e 7 giugno: MILANO – Stadio San Siro
  • 10 giugno: TORINO – Allianz Stadium
  • 14 giugno: BOLOGNA – Stadio Dall’Ara
  • 18 giugno: PADOVA – Stadio Euganeo
  • 23 giugno: NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona
  • 27 e 28 giugno: ROMA – Stadio Olimpico
  • 3 luglio: ANCONA – Stadio Del Conero
  • 8 luglio: BARI – Stadio San Nicola
  • 12 luglio: MESSINA – Stadio San Filippo

All Music Italia

Articoli più letti

Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 1

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Grafica classifiche di vendita FIMI 2025 con Olly, 3

Classifiche FIMI 2025 - Album: Olly conquista l'anno, ma è allarme per la musica al femminile
Ultimo indossa una maschera da alieno per il lancio del singolo Acquario 4

ULTIMO: l'enigma è sciolto, arriva il nuovo singolo "Acquario"
Top 100 singoli 2025 nella classifica FIMI 5

Classifiche FIMI 2025 - singoli: Olly primo anche qui e Giorgia torna regina
Un accostamento visivo tra Madonna e Patty Pravo, in occasione della cover di "La Bambola" registrata dalla popstar americana per lo spot Dolce & Gabbana. 6

Madonna canta "La Bambola" di Patty Pravo per Dolce & Gabbana. Video e audio
Casadilego ritratta dal fotografo Alberto D'Andrea per il lancio del primo album. 7

Casadilego: "dimenticato" X Factor riparte dal primo album "Silenzio (tutto di me)"
Autori più certificati FIMI 2025: Davide Petrella, Federica Abbate e Stefano Tognini 8

Autori più certificati del 2025: da Tropico a Federica Abbate, chi firma i successi dell’anno?
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 9 gennaio: singoli più attesi settimana 2/2026 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 9 gennaio 2026

Cerca su A.M.I.