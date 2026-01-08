TIZIANO FERRO: la verità di “Sono un grande” arriva in radio (e il tour vola)

Il 2026 di Tiziano Ferro si apre nel segno della continuità. Da venerdì 9 gennaio arriva infatti in rotazione radiofonica SONO UN GRANDE, title track del suo ultimo progetto discografico pubblicato per Sugar Music (trovate qui testo e significato del brano).

Il brano, scritto dallo stesso Tiziano Ferro insieme a Roberto Casalino e Simone Cremonini, vede alla produzione la firma di Marco Sonzini e Stefano “Zef” Tognini. Si tratta di un pezzo centrale nell’economia del disco, un’opera che il cantautore ha definito terapeutica e necessaria per sancire l’inizio della seconda parte della sua carriera, ora accompagnato dal team di Big Picture Management.

tiziano ferro – sono un grande: “L’unico obbligo è la verità”

Nelle parole di Tiziano emerge la volontà di un contatto diretto e schietto con il proprio pubblico: “L’unico obbligo che ho sempre avuto nei confronti di chi mi ascolta è la verità, in maniera quasi brutale”, spiega l’artista. “Anche se non sento di essere ‘un grande’, mettiamolo tra le opzioni. Questa canzone è qui per ricordarmi che le supposizioni possono diventare nuove affermazioni di vita”.

Dopo i primi estratti Cuore Rotto e Fingo&Spingo, la title track arriva a dare nuova linfa a un album che ha già debuttato al primo posto della classifica FIMI.

STADI 26: Numeri da record

Mentre la musica viaggia nell’etere, cresce in modo esponenziale l’attesa per il ritorno live. A cinque mesi dal via, il tour STADI 26 ha già venduto oltre 350.000 biglietti. Un risultato che ha spinto l’organizzazione di Live Nation a raddoppiare gli appuntamenti di Milano e Roma.

Le date del tour 2026