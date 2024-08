Il Tre, esce a sorpresa la versione acustica della hit “Fragili”

Reduce da un tour estivo nei principali festival italiani, Il Tre ha pubblicato a sorpresa una versione acustica della sua hit platino Fragili, brano che tra l’altro ha dato il nome alla tournèe e che ha presentato allo scorso Festival di Sanremo.

Il brano è disponibile dal 23 agosto su Apple Store e da venerdì 30 agosto su tutti gli altri digital store.

La versione acustica di Fragili, come ci racconta Il Tre, è un omaggio ai fan per il disco d’oro del suo ultimo album Invisibili.

IL TRE, “FRAGILI” VERSIONE ACUSTICA

Come molti altri brani de Il Tre, Fragili racconta il coraggio della paura, gli amici di sempre, il credere nei propri sogni e la forza della famiglia che la sostenuto e salvato nei momenti bui.

Come anticipato all’inizio, la versione acustica del brano è un regalo ai fan per il raggiungimento del disco d’oro dell’album Invisibili, festeggiato con un lungo e intenso post sui social: «è la dimostrazione che alla fine avevo ragione io e che nonostante oggi sia più importante il trend virale, c’è ancora gente che vuole ascoltare musica, piangere e farsi ispirare da essa».

Continuando: «Ho fatto un disco che racconta la mia vita e che aveva, come unico obiettivo, quello di suscitare emozioni forti alle persone, voglia di correre o anche cullare la tristezza». E conclude: «Sono ancora in quella piazza dove tutto è iniziato e ci rimarrò finché morte non ci separi».

Tra l’altro, quest’estate il cantautore è uscito con un nuovo singolo – presentato in anteprima al Future Hits Live di Radio Zeta al Foro Italico di Roma lo scorso 31 maggio – dal titolo Camminare sulla Luna.

Inoltre, Il Tre ha annunciato due date importanti quest’autunno: il 15 settembre 2024 canterà al Carroponte di Milano e il 9 novembre 2024 salirà sul palco del Palazzo dello Sport di Roma, la sua città, e che si prospetterà come una grande festa. I biglietti sono disponibili su tutti i maggiori circuiti di vendita autorizzati.

