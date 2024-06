Il Tre, nel nuovo singolo un invito ad affrontare le proprie paure per poi “Camminare sulla Luna”

Il Tre, “Camminare sulla Luna“: significato del testo del nuovo singolo

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con “Fragili“, brano certificato disco di platino, Il Tre torna con nuova musica e presenta “Camminare sulla Luna“, il nuovo singolo disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 14 giugno.

“Non credo nei per sempre, non mi fido di niente, ma mi fido di te“, scrive Il Tre sui social a corredo di un video in cui è possibile ascoltare un piccolo estratto del brano.

E, a questo proposito, dopo averlo presentato in anteprima lo scorso sabato 8 giugno in Piazza XXIV Maggio a Milano, mercoledì 12 giugno il rapper sarà a Roma, più precisamente in Piazza San Callisto (ore 17.30), per continuare a registrare insieme ai fan il videoclip del brano.

Il Tre, “Camminare sulla luna”: significato del brano

Il brano si caratterizza per la presenza di sonorità spensierate e di un testo malinconico, che racchiude però messaggi positivi e infonde fiducia nella vita, nonostante le tante complicazioni.

Si tratta infatti di un vero e proprio invito ad andare a contatto con le proprie paure, per poi riuscire a… “camminare sulla luna“.

“CAMMINARE SULLA LUNA”: TESTO DEL BRANO

E certe notti sento il diavolo che parla

Sullla mia spalla è tipo la mia condanna

Sono cresciuto a bocconi di pane e rabbia

Cerco la calma, la calma

Calma, ma non ci sei tu…

e non trovo la calma se non ci sei tu

Sono diverso da sto schifo e c’annego comunque

Sto cercando la pace ovunque

Come se solo il rischio fosse la mia via d’uscita

Come se solo il male a me suscitasse vita

E sto solo impedendo ai pensieri di farmi fuori

arriveranno presto dei giorni migliori

E so che lei vorrebbe soltanto che io migliori

Ma forse io sto meglio se non mi perdoni

Ed io mi sento quasi in colpa ad averti scordata

Ricordo ancora il giorno che te ne sei andata

avevi gli occhi gonfi e l’anima graffiata

Quel giorno sei cambiata

Vorrei baciare la paura

E spingermi un po’ più in là

Per camminare sulla Luna

E tornare a terra solo per sentirmi un po’ stupido

Perché il mondo è così grande ed io sono solo un numero

E non è poi così importante

Ho un paio di ferite che stanno ancora bruciando

Pensieri nella testa chiedono dove sto andando

Per alcune domande non esiste una risposta

Per alcune persone ci sarà sempre posto

E a volte vorrei solo farmi avvolgere dal buio

A volte vorrei solo ricevere un po’ d’aiuto

Ricordo che a tua mamma non gli sono mai piaciuto

e adesso c’ha un motivo per far finta che sia giusto

E c’ho il cuore a metà

Ma il sole arriverà

Per sto mondo crudele non ho mai avuto pietà

e un giorno mi dirai

che va bene così

Che siamo solo anime come quelle dei film

Forse non sono io

Quello che fa per te

Però per un momento tu fai finta che è così

Non credo nei per sempre

Non mi fido di niente

Ma mi fido di te

Vorrei baciare la paura

E spingermi un po’ più in là

Per camminare sulla Luna

E tornare a terra solo per sentirmi un po’ stupido

Perché il mondo è troppo grande ed io sono solo un numero

E non è poi così importante

Vorrei baciare la paura

E spingermi un po’ più in là

Per camminare sulla Luna

E tornare a terra solo per sentirmi un po’ stupido

Perché il mondo è troppo grande ed io sono solo un numero

E non è poi così importante