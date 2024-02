Il Tre, annunciate le prime date estive del Fragili Tour

Reduce dalla partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo 2024 con il brano “Fragili“, Il Tre (qui la nostra videointervista) annuncia le prime date estive del Fragili Tour, cui seguirà il concerto-evento al Palazzo dello Sport di Roma, previsto sabato 9 novembre 2024.

Scritto dallo stesso Guido (Il Tre), “Fragili” è un brano dedicato alle fragilità di ognuno di noi e racconta il coraggio della paura, ma anche il credere nei propri sogni e la forza della famiglia, che ti salva anche dai momenti più bui.

Accompagnato da un videoclip girato tra Roma e New York, il bano è stato inserito all’interno della nuova versione dell’album “Invisibili“, che ha debuttato al n.1 della classifica ufficiale FIMI / GFK.

IL TRE, FRAGILI TOUR: LE DATE

Venerdì 14 Giugno 2024 | Nameless @Annone di Brianza (LC) | djset

Sabato 13 Luglio 2024 | Wonderlast Festival @Gubbio (PG)

Sabato 27 Luglio 2024 | Oversound Music Festival @Gallipoli (LE)

Mercoledì 7 Agosto 2024 | Wave Summer Music @Zafferana Etnea (CT)

Venerdì 16 Agosto 2024 | Red Valley Festival @Olbia (SS)

Venerdì 23 Agosto 2024 | AMA Music Festival @Romano d’Ezzelino (VI)

Sabato 14 Settembre 2024 | Connessioni Festival @Cuneo

Domenica 15 Settembre 2024 | Carroponte @Milano

Sabato 9 novembre 2024| Palazzo dello Sport @Roma

I biglietti saranno in vendita online su vivoconcerti.com a partire dalle ore 14.00 di giovedì 15 febbraio 2024, mentre per acquistarli in tutti i punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 14.00 di martedì 20 febbraio 2024.