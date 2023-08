Il tre svela data di uscita, tracklist e collaborazioni del nuovo album, “Invisibili”

A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo, “Cracovia pt.4”, Il Tre annuncia l’uscita del nuovo album intitolato “Invisibili“.

L’artista, tra le stelle nascenti del panorama hip-hop italiano, ha pubblicato nel 2021 il suo primo album, A L I, progetto che ha debuttato al primo posto della classifica album FIMI, e conta ad oggi 4 dischi di platino e 2 dischi d’oro.

Il nuovo disco uscirà il 15 settembre per Warner Music Italy e comprenderà tutto il vissuto e le esperienze di questi ultimi due anni e mezzo, periodo in cui Il Tre ha scritto, viaggiato, esplorato i suoi pensieri e sentimenti, riconfermando l’amore per le parole con cui ama giocare.

All’interno di “Invisibili” saranno presenti dodici tracce che alternano energia e intimità racchiudendo la visione del mondo che ha Il Tre. Per questo nei brani si alterneranno testi più introspettivi a rapidissimi flow che racchiudono esercizi di stile ma anche frecciate taglienti contro tutto ciò che non va.

Per Il Tre “Invisibili” è un album per rendersi visibile e per far in modo che si senta così anche chi ascolta, chi si riconosce nei suoi testi, chi non ha più voglia di non essere visto. All’interno del disco sono presenti collaborazioni con Nicola Siciliano, Nitro ed Enzo Dong.

