20 Settembre 2025
di
20 Settembre 2025

Esclusiva AMI: quattro nomi che dovremmo vedere nella prima puntata di Amici 2025

Vi sveliamo quattro giovani artisti potrebbero conquistare un banco e diventare protagonisti del talent

Amici 2025 si prepara a tornare su Canale 5 con la sua 25ª edizione e, come sempre, cresce la curiosità intorno ai nuovi volti che potrebbero entrare nella scuola più famosa d’Italia. La prima puntata del pomeridiano andrà in onda domenica 28 settembre, ma sarà registrata il 25: All Music Italia è in grado di anticiparvi in esclusiva alcuni dei nomi che, secondo i rumors da noi raccolti, potremmo vedere nella puntata e che potrebbero anche conquistare uno degli ambiti banchi del programma.

I casting sono già iniziati da diversi mese e pare vedrebbero coinvolta oltre agli autori anche Giordana Angi tornata in pianta stabile.

Amici 2025, nella prima puntata vedremo…

Cliccate in basso per scoprirlo.

Continua

