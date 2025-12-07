Paola Iezzi: IEZZ WE CAN!!!, a Milano il nuovo show nel 2026. Dettagli e biglietti

Paola Iezzi IEZZ WE CAN è il nuovo progetto live con cui l’artista inaugura il 2026, unendo musica, performance e visione creativa in un format completamente rinnovato. Con questo show, che debutta a Milano, Paola consolida un percorso di libertà artistica e sperimentazione che negli ultimi anni ha ridefinito la sua identità musicale.

Paola Iezzi IEZZ WE CAN: il nuovo show prende forma

A poche settimane dall’uscita del singolo Superstar (Columbia Records / Sony Music Italy) e dopo la vittoria a X Factor come giudice con Rob, Paola Iezzi presenta ufficialmente il suo nuovo spettacolo: IEZZ WE CAN!!!, produzione firmata Vivo Concerti.

Il titolo, che contiene completamente la keyphrase Paola Iezzi IEZZ WE CAN, è una dichiarazione d’intenti: un contenitore dinamico, luminoso e ironico, pensato per esprimere tutte le anime artistiche della cantautrice.

Lo show fonde musica, visual, storytelling e corpo scenico, configurandosi come un percorso che evolve insieme all’artista. Una proposta che mira a coinvolgere il pubblico in un’esperienza immersiva, giocosa e sorprendente.

Concerto Paola Iezzi 2026: debutto a Milano e biglietti

Il primo appuntamento del Concerto Paola Iezzi 2026 è fissato per sabato 31 gennaio al RedRoom Members Club di Milano. Una data unica che apre la nuova fase live della cantante e inaugura un format destinato ad ampliarsi nei prossimi mesi.

Date

31 gennaio 2026 – Milano, RedRoom Members Club

