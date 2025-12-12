Classifica radio EarOne – settimana 50: Irama è primo con “Senz’anima”, Annalisa sale al secondo posto

Classifica Radio EarOne settimana 50 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.
Con Senz’anima, il nuovo singolo estratto dall’album più importante della sua carriera, Irama conquista la numero #1 in radio. Per il cantautore si tratta del secondo vertice della chart nel 2025 dopo il primo posto ottenuto con Ex feat. Elodie.
Segue sul podio un’altra artista Warner Music, Annalisa con Esibizionista, e chiude Taylor Swift.
I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.