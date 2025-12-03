Sfera Ebbasta con “$€LEBRATION”, dopo il sold out a San Siro, lancia “XDVR ANNIVERSAR10” e nuovi vinili celebrativi

Sfera Ebbasta dopo il sold out lampo di San Siro l’8 luglio 2026 e l’annuncio della seconda data il giorno successivo, il Trap King entra nel vivo di $€LEBRATION, il progetto che racchiude dieci anni di musica e di rivoluzione, a partire da XDVR.

XDVR ANNIVERSAR10: il ritorno del disco che ha cambiato tutto

È già disponibile in pre-order XDVR ANNIVERSAR10, la nuova edizione celebrativa dell’album che nel 2015 ha riscritto le regole del rap italiano. Un disco che non solo ha portato Sfera dai palazzoni di Cinisello ai vertici delle classifiche, ma ha definito una nuova estetica per un’intera generazione.

La nuova release – pubblicata da Universal Music Italia – propone le tracce originali con nuovo mix e nuovo master firmati da Charlie Charles, che ha esaltato ogni dettaglio e reso il suono ancora più potente nel 2025.

A completare il quadro, due brani rimasti finora nel cassetto e risalenti agli inizi: Prega X Noi e Orologi, prodotto diventato virale negli anni passati ma mai pubblicato ufficialmente.

XDVR ANNIVERSAR10 sarà disponibile in digitale da venerdì 5 dicembre e, dal 12 dicembre, in quattro edizioni fisiche da collezione:

CD standard

CD autografato

Doppio vinile colorato (viola e verde)

Doppio vinile colorato autografato e numerato

Nuovi vinili celebrativi: i titoli cult in edizione speciale

Il progetto $€LEBRATION abbraccia anche i dischi simbolo della carriera di Sfera, proponendoli in nuove edizioni in vinile con cover alternative esclusive:

Sfera Ebbasta – vinile rosso miscelato con cover alternativa

– vinile rosso miscelato con cover alternativa Rockstar / Rockstar International Version – doppio vinile colorato rosa e giallo con cover alternativa

– doppio vinile colorato rosa e giallo con cover alternativa Famoso – vinile oro trasparente con cover alternativa

– vinile oro trasparente con cover alternativa Di nuovo disponibile il vinile POP-UP di X2VR con artwork alternativo

Edizioni pensate per i collezionisti e per chi ha vissuto questi dieci anni di Trap dominata da Sfera Ebbasta e Charlie Charles.

Prima del grande ritorno allo stadio, Sfera sarà protagonista il 12 dicembre sul palco del TIM New Music Night, con un party esclusivo trasmesso in diretta su Instagram @timofficial e on demand su TimVision.