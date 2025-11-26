26 Novembre 2025
Sfera Ebbasta San Siro 2026: arriva $€LEBRAT10N, il grande evento live

Una notte dedicata ai dieci anni di carriera del Trap King

Sfera Ebbasta annuncia il concerto $€LEBRAT10N a San Siro nel 2026
Sfera Ebbasta torna a San Siro per un appuntamento che segna un passaggio simbolico: dieci anni di carriera, di numeri fuori scala e di un impatto culturale che ha cambiato la musica italiana.

Dopo i loghi apparsi ieri sulle torri dello stadio, oggi arriva l’annuncio ufficiale: nell’estate 2026 sarà tempo di $€LEBRAT10N.

$€LEBRAT10N: il ritorno a San Siro

Con un video trailer pubblicato sui social, il Trap King conferma il nuovo evento live, prodotto da Vivo Concerti: l’8 luglio 2026 tornerà sul palco della Scala del Calcio a due anni dalla doppietta sold out che ne aveva inaugurato l’ingresso negli stadi. Un ritorno che non è solo una festa, ma una fotografia di dieci anni in cui Sfera ha riscritto i confini del successo commerciale in Italia.

In una decade Sfera ha collezionato 234 Dischi di Platino e 35 Ori, imponendosi come uno degli artisti più ascoltati e influenti del Paese. $€LEBRAT10N sarà un viaggio monumentale tra hit, certificazioni, momenti simbolo e capitoli che hanno trasformato un percorso personale in un fenomeno culturale. Una notte costruita per ringraziare il pubblico che lo accompagna dagli esordi fino ai palchi più grandi, con uno show pensato per abbracciare tutta la sua evoluzione.

sfera ebbasta san siro 2026 – Biglietti e disponibilità

I biglietti per SFERA EBBASTA – $€LEBRAT10N saranno disponibili su vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di giovedì 27 novembre e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di lunedì 1 dicembre. L’organizzatore ricorda di diffidare dai canali di vendita non ufficiali.



