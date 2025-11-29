29 Novembre 2025
Gianni Bismark annuncia il nuovo album “Ancora vivi”

Il disco è stato anticipato dai brani "Stai alla larga", e "Piove Piove" con la speciale collaborazione di Giuliano Sangiorgi

Gianni Bismark annuncia il disco "Ancora Vivi"
Ancora Vivi è il titolo del nuovo album di Gianni Bismark. Il disco, già disponibile in pre-order, esce il 5 dicembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica per Columbia Records/Sony Music Italy.

Gianni Bismark, protagonista della nuova scena romana, si distingue per la capacità di cantare le sue esperienze con autenticità. Nei suoi brani si muove tra racconto di strada e ricerca melodica, rimanendo fedele alle radice romane.

Nel 2025 l’artista ha iniziato un nuovo capitolo della sua carriera, grazie alla firma con Columbia Records/Sony Music Italy. Dapprima, ha pubblicato il brano Stai alla larga. Poi, ha rilasciato il singolo Piove Piove, con la speciale collaborazione di Giuliano Sangiorgi. Adesso, torna con il nuovo album d’inediti Ancora Vivi.

Gianni Bismark pubblica il disco "Ancora Vivi"

Il disco apre una fase più matura del percorso artistico di Bismark. Il titolo Ancora Vivi è una dichiarazione d’intenti; e lascia presagire un progetto carico di energia. L’album si preannuncia come un’opera intensa, con un messaggio forte e coerente con i valori che l’artista esprime da anni nella sua musica.

Non a caso, il progetto è stato anticipato dal singolo Piove Piove feat. Giuliano Sangiorgi. Il brano, caratterizzato da un’atmosfera intensa, nasce dal legame profondo di Gianni Bismark con il quartiere e le persone che lo abitano. Si allarga però fino a diventare una riflessione universale sul tempo che passa, sulle promesse sospese e sugli affetti che resistono anche quando tutto cambia.

