Gianni Bismark torna in coppia con Giuliano Sangiorgi con un inno dedicato a chi resiste: “Piove Piove”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 31 ottobre, Piove Piove (Columbia Records / Sony Music Italy) feat Giuliano Sangiorgi è il nuovo singolo di Gianni Bismark, che torna con un brano intenso e viscerale, un vero e proprio inno dedicato a chi resiste perché…

Quando la pioggia cade, non è mai solo acqua: è memoria, è rabbia, è speranza.

Ed ecco che in questo brano Gianni Bismark dà voce proprio alla malinconia di chi continua a cercare luce anche nei giorni grigi, mentre la voce profonda e cinematografica di Sangiorgi amplifica l’emozione, trasformandola in una poesia.

Ma non è tutto! Frutto di un legame viscerale con il quartiere, con le persone e con le proprie radici, Piove Piove nasconde infatti una riflessione ben più ampia sul tempo, sulle promesse non mantenute e sugli affetti che restano anche quando tutto cambia.

GIANNI BISMARK E GIULIANO SANGIORGI: “PIOVE PIOVE”

Con Piove Piove – che arriva dopo Stai Alla Larga e si inserisce in un percorso caratterizzato da sonorità moderne, contaminazioni urbane e una scrittura sempre più consapevole – Gianni Bismark apre uno spazio profondo e sincero, dove la sua scrittura autentica e immediata incontra la sensibilità poetica di Giuliano Sangiorgi in un dialogo inedito tra due mondi che si attraggono e si completano.

Foto di copertina a cura di Cristiano Pedrocco