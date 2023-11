Gianni Bismark, in attesa del nuovo album arriva il singolo “Vita Mignotta”

Gianni Bismark, “Vita Mignotta“: testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 24 novembre, “Vita Mignotta” (EMI Records Italy / Universal Music Italia) è il nuovo singolo di Gianni Bismark, il primo estratto dal nuovo album, che arriverà a quasi due anni di distanza dal precedente progetto discografico, “Bravi Ragazzi“.

“Vita Mignotta è il primo estratto del mio prossimo disco e credo sia il pezzo che lo rappresenta meglio, perché è un brano che riassume entrambe le mie attitudini: il rap e il cantato.

Entrambe le anime trovano infatti spazio sia nella scrittura del testo che nella struttura del brano, dove il rap si alterna ad un cantato più classico. Di fatto, crescendo mi sono reso conto che il rap fa e farà sempre parte di me, ma inizia a starmi stretto. Voglio poter esplorare nuovi mondi e non fermarmi ad una etichetta, così come hanno già fatto altri miei colleghi prima di me”.

Gianni Bismark: “Vita Mignotta” e il nuovo album

Il nuovo album di Gianni Bismark – il quinto dopo “Re Senza Corona“, “Nati Diversi“, “Docet” e “Bravi Ragazzi” – arriva dopo una serie di singoli che il rapper romano ha pubblicato negli ultimi mesi, ma che non saranno inclusi in questo nuovo progetto: da “Studiami” (prodotto da Yoshimitsu e Gionni Gioielli) a “Panni Sporchi” (prodotto da Frenetik & Orang3), passando per “Non Dirmi Di No“.

“vita mignotta”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “Vita Mignotta” sarà disponibile a partire da venerdì 24 novembre.