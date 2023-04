Virgin Records Italia annuncia le nuove uscite con una campagna marketing: Tiziano Ferro, Rhove, Tiromancino, Gianni Bismark e molti altri

Come ben sanno i nostri lettori più accaniti Universal Music Italy ormai da diversi anni (vedi qui) si è divisa, pur rimanendo compatta e con Alessandro Massara alla guida, in tre divisioni, tre label che operano in maniera autonoma. La urban Island Records (Mahmood, Blanco, Marracash…), Capitol Records (ex Polydor) indirizzata alla ricerca dei talenti di domani sopratutto nel pop in tutte le sue declinazioni (Matteo Romano, Rosa Chemical, Emma…) e Virgin Records.

Ed è proprio quest’ultima che nelle ultime settimane ha tappezzato Milano con cartelloni pubblicitari che annunciano l’arrivo di grandi novità per la primavera 2023.

Alcune di queste, essendo la primavera cominciata da un paio di settimane, sono già state lanciate.

Il nuovo singolo di Anna, Energy, quello di Fil Bo Riva, il disco di Giuse The Lizia e quello di Pablo America, il duetto tra Boro Boro ed Elettra Lamborghini e il nuovo disco di Mobrici.

Il cartellone annuncia anche il ritorno di Mecna (qui i dettagli sul nuovo album) e nuova musica di alcuni artisti amatissimi dai più giovani come Cyrus Yung, Gianni Bismark, Kid Yugi, Mambolosco, Villabanks e l’attesissimo Rhove.

Nuova musica anche per le nuove scommesse dell’etichetta come Nerissima serpe (firmato proprio qualche giorno fa) e Manu Skar e per alcuni “pezzi grossi” della musica italiana come Tiziano Ferro e Tiromancino. Ci saranno novità anche per Leo Gassmann, reduce da Sanremo 2023.

Non ci resta che aspettare le prossime settimane per scoprire cosa ognuno di questi artisti lancerà in primavera e quante proposte saranno pensate già per l’estate 2023.